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الجزائر

إلى أين وصلت أشغال الجباحية ؟.. الجزائرية للطرق السيارة توضح

الشروق أونلاين
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إلى أين وصلت أشغال الجباحية ؟.. الجزائرية للطرق السيارة توضح
ح.م
جانب من أشغال الصيانة

أصدرت شركة “الجزائرية للطرق السيّارة” يوم الأحد بيانا بخصوص تقدّم أشغال  معالجة تشوّهات منحدر الجباحية على الطريق السيّار بولاية البويرة. في إطار أشغال صيانة أروقة الوزن الثقيل.

وأطلقت المصالح التقنية للشركة المرحلة الأولى لعملية الصيانة، بعد سريان المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل بمقطع الجباحية، بموافقة من سلطات ولاية البويرة.

وتجرى عملية الصيانة هذه بعد تسجيل تدهور لأروقة سير الشاحنات على مستوى المقطع، بفعل “التجاوز الخطير للحمولة القصوى. والاستعمال المفرط لنظام المكابح بالمنحدر”.

وقد أتّمت الفرق المتدخلة “إزالة الطبقة المهترئة بالمقطع المعني”. كما أنهت إجراء “معالجة أولية لأرضية الطريق على طول مقطع الجباحية بالطريق السيار”.

“وستباشر المصالح المعنية عملية إزالة كل مخلفات الطبقة الأرضية المعالجة، تحضيرا لوضع طبقة جديدة من الاسفلت”.

كما ستستغلّ فترة الصيانة لتدعيم الإشارات العمودية بالطريق، مع تجديد الإشارات الأرضية، تحسّبا لموسم الأمطار.

إلى جانب ذلك، كشف بيان الجزائرية للطرق السيّارة، عن توجّهها إلى خفض سرعة مركبات الوزن الثقيل إلى 60 كلم في ساعة، بعد السماح لها بالعودة إلى السير على الطريق السيّار.

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