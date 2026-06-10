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الجزائر
يربط مقام الشهيد بمتنزه الصابلات مرورا بحديقة التجارب

إلى أين وصلت أشغال “متنزه الاستقلال” الجديد في العاصمة؟ (صور)

الشروق أونلاين
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إلى أين وصلت أشغال “متنزه الاستقلال” الجديد في العاصمة؟ (صور)
ح.م
جانب من المتنزه الجديد

عاين الوزير والي الجزائر محمد عبد النور رابحي مساء الثلاثاء، مشروع إنجاز متنزه الاستقلال، الذي يربط مقام الشهيد بمتنزه الصابلات. مرورا بمواقع سياحية عدّة، على غرار فيلا عبد اللطيف، متحف الفنون الجميلة، مغارة سارفونتاس، وحديقة التجارب.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية، حسب ما ذكره بيان للولاية اليوم، في إطار “تنفيذ مشاريع النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، وما تعلق منها بالمخطط الأزرق”.

ويتضمن المشروع إنجاز شرفات مطلة على خليج الجزائر، وقد تم الانتهاء من إنجازها. إلى جانب إدراج مسالك وممرات للراجلين وفئة ذوي الهمم.

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وصولا إلى حديقة التجارب، ومنها نحو متنزه “الصابلات” عبر ممر علوي، يعرف تقدما ملحوظا في أشغال إنجازه.

وخلال الزيارة، عاين الوزير جودة الأشغال المنجزة بمختلف أجزاء المشروع، كما تفقد المرافق والتجهيزات الجاري إنجازها. على غرار شبكات الإنارة العمومية، وعمليات التهيئة والتزهير على طول المسار.

بالإضافة إلى وضع حجر الرصف على مستوى الطريق بمحاذاة مدخل حديقة “الحامة”. حيث أكد رابحي على “ضرورة التقيد بالمعايير التقنية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز”.

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