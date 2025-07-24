إلى أين وصلت مفاوضات انتداب بن ناصر؟

لا تزال مفاوضات انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، جارية هذه الأيام.

ومعلوم أن متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

واقترحت إدارة نادي الاتحاد بطل السعودية دفع مبلغ 10 ملايين أورو إلى نظيرتها من فريق “الروسونيري”، للاستفادة من خدمات بن ناصر. تقول صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس. التي أضافت أن المفاوضات لا تزال جارية بين مسؤولي الناديَين.

وكانت إدارة فريق الميلان في الأيام القليلة الماضية، قد اشترطت على مسؤولي أولمبيك مرسيليا دفع مبلغ 12 مليون أورو، لِجلب بن ناصر بِصفة نهائية. لكن إدارة النادي الفرنسي ورغم تحمّسها للاحتفاظ بِالدولي الجزائري، إلا أنها لم تستطع تحمّل تكاليف أجرة بن ناصر والتي تُقدّر بـ 5.4 مليون أورو سنويا. وهو مبلغ يُرجّح أن لن يُشكّل عائقا أمام مسؤولي فريق الاتحاد السعودي.

فريق الاتحاد السعودي – للذكر – يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار (27 سنة)، منذ الصيف الماضي وإلى غاية الـ 30 من جوان 2027.