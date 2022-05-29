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الجزائر

إلى أي وصلت أشغال إنجاز ملعب الدويرة ؟

الشروق أونلاين
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إلى أي وصلت أشغال إنجاز ملعب الدويرة ؟
ح.م
جانب من الزيارة

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الأحد، زيارة عمل إلى ملعب الدويرة في العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد استهلّت الزيارة بالاطلاع على أشغال إنجاز الأنفاق الثلاثة “التي تمّ البدء في إنجازها منذ الزيارة الأخيرة الوزير. بعدما عرفت توقفاً دام قرابة 03 سنوات”.

وقد انتهت أشغال الحفر نهائيا بالنفق الغربي، الذي يبلغ طوله 120م، والنفق الجنوبي الذي يبلغ طوله 146م. على أن تنتهي أشغال الحفر بالنفق الثالث خلال الأيام القادمة.

بعد ذلك، تنقّل الوزير إلى الطوابق السفلى للملعب، والتي ستكون “محلّ متابعة دقيقة من طرف مؤسسة الإنجاز مع زيادة عدد العمال ومضاعفة وتيرة العمل”.

وعن تقدّم أشغال السقف الخارجي للملعب، طلب الوزير وضع “رنامج زمني لأشغال تغطية الهيكل المعدني الخارجي، ورفع وتيرة الإنجاز. مع وضع الإضاءة الكافية في الورشة”.

وفيما يخصّ كراسي الملعب، فقد تم إبرام عقد لاقتنائها مع المصاعد. “ليتمّ الإنطلاق في طلاء المدرجات خلال الأيام القادمة”.

“وتعرف أشغال التهيئة الخارجية وتيرة تقدّم ملحوظ. وقد تمّ تحويل قرابة 3000 م³ من أصل 1,6 م³ من الأتربة، ما يسمح بمباشرة أشغال حظيرة السيارات، وجدران الإسناد البالغ طولها 500م، بالإضافة إلى السياج الخارجي للملعب”، يضيف ذات البيان.

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