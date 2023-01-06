إلى اللقاء قطر… مرحبا كندا والمكسيك والولايات المتحدة

ميسي والأرجنتين أبطال المونديال التاريخي

انتهى مونديال قطر 2022، لتنتهي أنجح نسخة من بطولات كأس العالم عبر التاريخ، منذ انطلاق البطولة في 1930.. حتى إن الجميع، دون استثناء، قال إنها الأحسن تنظيما، وعرفت تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، على حساب المنتخب الفرنسي، واختيار ميسي أحسن لاعب في الدورة. المتوج بكأس العالم، نال مبلغ 42 مليون دولار- ما يعادل 800 مليار سنتيم. والوصيف، تحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المرتبة الثالثة على 27 مليون دولار، والمركز الرابع 25 مليون دولار.

كأس العالم بقطر، حطمت العديد من الأرقام القياسية. والأبرز، تسجيل إيرادات رائعة، بلغت 7.5 مليارات دولار. وبلغ عدد الحضور في مباريات دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 % من سعة الملاعب، ليحقق دور المجموعات في النسخة الـ22 نجاحا مبهرا، وتجاوز رقم الجمهور الـ2.17 مليون في مونديال روسيا، قبل أربعة أعوام.

كما شهدت المباريات، بشكل عام، حضور 3.27 ملايين مشجع، قبل إقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي، بينما وُجد 20 ألف متطوع، من نحو 150 دولة في البطولة. وتم إصدار 1.9 مليون بطاقة هيا، التي خصصتها قطر لحضور المباريات، وكانت النسبة الأعلى لمن أصدروا البطاقة من السعودية والهند.

مونديال قطر، الذي غاب عنه المنتخب الجزائري، بعد فضيحة غاساما، أمام الكاميرون، خلفه الجمهور الجزائري، الذي كان حاضرا بقوة في الملاعب والأماكن العامة، حيث تأسفوا كثيرا لغياب الخضر.. لكنهم، شجعوا المنتخبات العربية ونجوم الكرة. وينتظرون، بفارغ الصبر، المونديال القادم، لإرجاع الخضر إلى مصاف المنتخبات الكبيرة، التي تلعب في العرس العالمي.

وبعد نهاية المونديال القطري، تتجه الأنظار إلى سنة 2026، وكأس العالم التي ستجرى بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ستعرف زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات، من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا. وسيتم توزيع المنتخبات على 16 مجموعة، في كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف. ومن الخيارات المطروحة، توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 ثوالث.

سيكون مونديال 2026 أول نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة، وبعد 24 عاما من التنظيم المشترك بين كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وأصبحت المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة نهائيات كأس العالم 3 مرات، حيث سبق لها استضافة نسختي 1970 و1986، فيما تستضيف الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد مونديال 1994. في حين، ستكون المرة الأولى لكندا. وستكون منطقة كونكاكاف الأكثر استفادة من زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026، إذ ستشارك بـ6 منتخبات، منها 3 منتخبات متأهلة مباشرة، هي أمريكا والمكسيك وكندا. وكشفت الفيفا عن أسماء 16 مدينة تستضيف مونديال 2026 بين أمريكا وكندا والمكسيك، إذ تم اختيار 11 مدينة من أمريكا، ومدينتين كنديتين، و3 مدن مكسيكية. المدن الأمريكية: أتلانتا – بوسطن – دالاس – هيوستن – كانساس سيتي – لوس أنجلوس – ميامي – نيويورك (نيو جيرسي) – فيلادلفيا – سان فرانسيسكو – سياتل. كندا: تورنتو – فانكوفر. المكسيك: غوادالاخارا – مكسيكو سيتي – مونتيري.