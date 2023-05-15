إلى “المسامعية”: كونوا أقرب إلى قروابي وتخلّوا عن الألعاب النّارية

نبّهت إدارة نادي اتحاد العاصمة أنصار فريقها الكروي إلى أمر هامّ، عشية مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة مساء الأربعاء المقبل، بِرسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وقالت إدارة نادي الأحمر والأسود، الإثنين، إن “الكاف” عاقبت فريقها الكروي بِتسديد غرامة مالية قيمتها 15 ألف دولار (أكثر من مليونَي دينار) مرّتَين. وذلك بِسبب استعمال الأنصار للألعاب النّارية في مُواجهتَي الأخضر الليبي والجيش الملكي المغربي، بِالجزائر في الـ 2 من أفريل والـ 23 من الشهر ذاته، على التوالي.

وتأمل إدارة نادي “سوسطارة” أن يكون “المسامعية” (أنصار الفريق) في مستوى السّمعة الطيّبة، التي يُحظون بها داخل الوطن وأيضا عربيا وإفريقيا.

ويُعهد عن أنصار اتحاد العاصمة – المُتأثّرين بِالمُطرب الفقيد الهاشمي قروابي – أنهم بارعون في تأليف الأغاني الرياضية، وترديدها فوق المدرجات. وعادة ما يلجأ مُشجّعو الأندية الأخرى للبطولة الوطنية إلى تكرارها بِشيء من التحريف.. والنّشاز!