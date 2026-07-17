إلى جانب الكأس والميداليات.. “فيفا” يعلن عن جوائز استثنائية لأبطال العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تقديم جوائز ذهبية لأبطال كأس العالم 2026، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها بالبطولة.
فبالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، سيستلم الفريق الفائز رمزاً جديداً يُعبر عن التتويج.
وسيحصل الفائزون بالبطولة على خواتم الأبطال المصممة خصيصاً لهم.
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سيتلقى جميع اللاعبين الـ 26 الفائزين بكأس العالم خاتماً مخصصاً! 💍
•سيكون الخاتم ضمن إصدار محدود يتكون من 2,026 نسخة مرقمة حول العالم.
•تعد هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم. ✨ pic.twitter.com/LxrZpqobEv
— EPL World (@EPLworld) July 17, 2026
وسيُقدَّم 30 خاتماً إلى الفريق المتوَّج، بينما سيُتاح 1996 خاتماً للجماهير في مختلف أنحاء العالم كمنتج رسمي مرخَّص، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.
وبعد نهاية المباراة النهائية مباشرة، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه الرئيسي خاتمين مؤقتين تخليداً لهذه المناسبة، وبعد ذلك، سيجري تخصيص الخواتم الثلاثين لكل واحد من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد لاحق.
وتجرى المباراة النهائية لكأس العالم 2026 ، بين الأرجنتين وإسبانيا، هذا الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر.
🚨🚨🚨🚨 💫حسب موقع الـFifa :
الـ26 لاعباً بطلين العالم سيتلقون جميعاً خاتماً مصمماً خصيصاً لهم! 💍
ستكون هذه الطبعة محدودة مكونة من 2026 نسخة مرقمة حول العالم.
حدث تاريخي أول من نوعه في تاريخ كأس العالم. ✨🏆 pic.twitter.com/TnwXFg2N6H
— Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) July 17, 2026