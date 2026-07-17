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رياضة

إلى جانب الكأس والميداليات.. “فيفا” يعلن عن جوائز استثنائية لأبطال العالم

عمر سلامي
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إلى جانب الكأس والميداليات.. “فيفا” يعلن عن جوائز استثنائية لأبطال العالم
ح.م
خاتم مخصص لأبطال العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تقديم جوائز ذهبية لأبطال كأس العالم 2026، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها بالبطولة.

فبالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، سيستلم الفريق الفائز رمزاً جديداً يُعبر عن التتويج.

وسيحصل الفائزون بالبطولة على خواتم الأبطال المصممة خصيصاً لهم.

وسيُقدَّم 30 خاتماً إلى الفريق المتوَّج، بينما سيُتاح 1996 خاتماً للجماهير في مختلف أنحاء العالم كمنتج رسمي مرخَّص، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.

وبعد نهاية المباراة النهائية مباشرة، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه الرئيسي خاتمين مؤقتين تخليداً لهذه المناسبة، وبعد ذلك، سيجري تخصيص الخواتم الثلاثين لكل واحد من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد لاحق.

وتجرى المباراة النهائية لكأس العالم 2026 ، بين الأرجنتين وإسبانيا، هذا الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر.

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