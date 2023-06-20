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الجزائر

إلى غاية الأربعاء.. موجة حر تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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إلى غاية الأربعاء.. موجة حر تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس، أن تشهد بعض الولايات الشرقية موجة حر تصل إلى 44 درجة وتستمر إلى غاية الأربعاء.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، كلا من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وستتراوج درجات الحرارة المتوقع تسجيلها عبر هذه الولايات ما بين 40 و44 درجة.

في حين نبهت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، تيارت والبيض.

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