إلى غاية جوان 2023.. هذه قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية

بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دج حتى نهاية شهر جوان 2023، تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني، حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر نشرت الاثنين.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرته، أن “حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546.69 مليار دج في سنة 2022 ليبلغ 623.83 مليار دج في نهاية جوان 2023، أي بارتفاع بنسبة 14.11% ما بين نهاية 2022 و نهاية جوان 2023”.

كما أشار ذات المصدر، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023، منها ستة بنوك عمومية و ستة خاصة.

وأكد المصدر ذاته أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023.

فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا، منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال نفس الفترة.

أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك “يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب”، و”ما فتئ يتحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023”.

كما أشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع “ملموس” للإيرادات المالية بـ 855.02 مليار دج في ظرف سنة، ليبلغ 7.823.31 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968.29 مليار دج في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12.27%.

ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567،92 مليار دج، يضيف ذات المصدر، موضحا أن هذه الإيرادات تشير إلى نسبة 55.80 % في المداخيل المالية الإجمالية.

أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ 6.987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

وكان بقدر بـ67.981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52.763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 و 60.994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.

في حين بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب ذات المذكرة الظرفية.