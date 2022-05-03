إلى قناة “بي إن سبورت”.. على رِسْلِكِ يا فرس!

لماذا أذاعت قناة “بي إن سبورت” القطرية وبِالسرعة الإلكترونية، الإثنين، خبر عدم إعادة مباراة العودة بين المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني؟

ومعلوم أن الاتحاد الدولي لِكرة القدم نشر في اليوم ذاته، لائحة لِعقوبات مالية مسّت عدّة منتخبات عبر العالم، ولم يذكر – لا تصريحا ولا تلميحا – أن هيئته حسمت أمر مواجهة “محاربي الصحراء” و”الأسود الجموحة”.

إذاعة هذا النبأ الرياضي البئيس والتعيس والمشؤوم في “يوم الجائزة” كما وصفه سيّد الأنام (عليه الصلاة والسلام)، لا تفسير له، سوى:

– نزول قناة تلفزيونية عملاقة (مادّيا تحديدا)، إلى درك مواقع التواصل الاجتماعي، مرتع الأخبار الزّائفة.

– مطاردة القناة للخبر بِفلسفة المذهب اللبيرالي المنزوع الأخلاق، وبِمعنى آخر، السرعة في النشر وجذب أكبر عدد من الجمهور وإحداث دويّ وليس صدى. وبِعبارة أكثر دقّة، الكذب حلال والخطأ حرام!

– مُحرّر التقرير و/ أو الذي وافق على إذاعته، له مشكل مع “محاربي الصحراء”، ويتألّم لِانتصارات الجزائر. خاصة لمّا أن نعلم أن الفضائيات العربية تعجّ بـ “اللّوبيات” (التكتّلات/ الأجندات).

– العقوبات لم تمسّ منتخبَي الجزائر ومصر فقط، فلماذا التركيز على هاذَين البلدَين؟ هناك فريق عربي آخر عقوبته المالية أكبر بِكثير من نظيرتها لدى “محاربي الصحراء” و”الفراعنة”، فلماذا سكتوا عنه؟

واللافت أن مسؤولي القناة سارعوا إلى إعادة صياغة التقرير، والإكتفاء بِذكر العقوبات المالية فقط.

كان الجمهور الجزائري يأمل أن يعتذر إليه مسؤولو القناة، كأن يعترفوا بِالخطأ، وجلّ مَن لا يسهو. ولكن…

وفي سياق ذي صلة، نشر مراسل “بي إن سبورت” من سويسرا مراد لعرابة، الثلاثاء، شريط فيديو. وهدّد بِمقاضاة مجهولين، قال إنهم شوّهوا سمعته. وأكّد أنه بعيد عن أجواء المهنة، لأنه استفاد مؤخّرا من عطلة مرضية (إصابة على مستوى الذراع، كما بدا في الشريط)، ولا علاقة له البتّة بِتسريب خبر عدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. مع الإشارة إلى أن مقرّ الاتحاد الدولي لِكرة القدم يقع في مدينة زوريخ السويسرية.

بِالعربي الفصيح.. لا تهمّ إعادة مباراة منتخبَي الجزائر والكاميرون، أو عدم إعادتها، لأن الرياضة مجرّد منافسة لا أكثر ولا أقلّ، والحياة أسمى من “الجلد المنفوخ”. ما يندى له الجبين أن هذا النوع من البؤس الإعلامي، كنّا نخاله انتهى مع انقشاع وَهْمِ ما سُمّي بـ “الرّبيع العربي”!