إلياس بن قارة يريد اللعب بانتظام

بروسيا دورتموند متمسك به

يواصل قلب الدفاع الدولي الجزائري الواعد، إلياس بن قارة، استعداده الجاد والقوي للموسم الكروي الجديد رفقة الفريق الأول لنادي بروسيا دورتموند الألماني، حيث بات من المتوقع جداً مشاهدته يسجل ظهوره الرسمي الأول في منافسات الدوري الألماني “البوندسليغا”، تزامناً مع تراجع إدارة “أسود الفيستفاليا” عن فكرة إعارته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاء قرار إدارة دورتموند بالتمسك بالصخرة الجزائرية الشابة، البالغ من العمر 19 عاماً، بعد الإعجاب الشديد الذي أبداه الطاقم الفني للفريق بقيادة المدرب نوري شاهين بمؤهلاته الفنية والبدنية؛ إذ يمتلك بن قارة بنية جسدية هائلة وطولاً فارهاً يبلغ 1.93 متر يمنحه التفوق الكامل في الكرات الهوائية والصراعات الثنائية، بالإضافة إلى هدوئه المميز في بناء اللعب من الخلف، وهي الخصائص التكتيكية التي جعلت المدرب يصر على بقائه رفقة الأكابر.

ورغم هذا التقدير الكبير من طاقم دورتموند وتحصين عقده حتى صيف 2029، إلا أن اللاعب يضع مسألة الحصول على دقائق لعب أكثر كأولوية قصوى لتطوير مستواه وضمان نسق المباريات، مما جعله منفتحاً على دراسة العروض الخارجية؛ خاصة في ظل الاهتمام الجاد والمكثف من نادي شتوتغارت الألماني ونادي فاينورد الهولندي، اللذين يحاولان استغلال رغبة المدافع الشاب في اللعب بانتظام لإقناعه بالانتقال ومنحه مركزاً أساسياً في التشكيلة.

وتضع هذه المعضلة بن قارة في مفترق طرق حاسم؛ فإما قبول رهان دورتموند وفرض نفسه تدريجياً كركيزة مستقبلية للنادي، أو اختيار وجهة جديدة تضمن له الظهور المستمر لتسريع وتيرة انضمامه لصفوف المنتخب الجزائري الأول.