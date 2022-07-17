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رياضة
سيوقع على عقده في الأيام القادمة

إلياس شتي على بعد خطوة من أنجيه الفرنسي

ع. ع
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إلياس شتي على بعد خطوة من أنجيه الفرنسي

أكّد الأحد موقع أفريكا سبور المختص في كرة القدم الأفريقية، نقلا عن صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية، أن الظهير الأيسر الدولي الجزائري، إلياس شتي، بات قريباً من الانضمام إلى نادي أنجيه الفرنسي. وقال الموقع في تقرير خاص بعملية انتقال شتي إلى أنجيه إن اللاعب كان حاضراً في مدينة “لا بوميت”، من أجل الاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي.

ومن جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن شتي البالغ من العمر 27 عاماً سيوقع على عقد انضمامه إلى أنجيه خلال الأيام القلية القادمة.

وقال موقع ديزاد فوت إن شتي الذي خاض 3 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري سيلعب في الدوري الفرنسي الموسم القادم بألوان نادي أنجيه. وأكد الموقع المهتم بشؤون كرة القدم واللاعبين الجزائريين أن شتي كان يملك عروضاً من أجاكسيو وأوكسير الفرنسيين أيضاً، لكنه اختار الانضمام إلى أنجيه.

وفسخ شتي عقده مع الترجي التونسي من جانب واحد، إذ ما يزال مرتبطاً بعقد مع بطل تونس حتى 30 جوان 2023، لكنه اختار الانفصال عن الفريق والبحث عن تجربة احترافية في أوروبا.

وانضم شتي إلى صفوف الترجي في صيف عام 2019 وخلال 3 مواسم مع الفريق حقق العديد من الألقاب وقدّم مستويات جيدة جعلته أحد أهم ركائز الفريق. وخلال مسيرته مع الترجي، خاض شتي 75 مباراة مع الفريق في كل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف ومنح 4 تمريرات حاسمة، وتُوِّج بلقب الدوري التونسي 3 مرات وبلقب السوبر التونسي مرتين، حسب موقع “ترانسفير ماركت”.

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