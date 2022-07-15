إلياس شتي يقترب من الانتقال إلى نادي أونجي الفرنسي

لازال مرتبطا بعقد إلى غاية 2023

أكدت تقارير صحفية أن مدافع فريق الترجي التونسي، الدولي الجزائري إلياس شتي، يقترب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر بوابة فريق أنجي.

وذكرت مصادر صحفية أن شتي تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية “من الدوري الفرنسي”، إلى جانب وجود اهتمام من أندية في الدوري التركي بالمدافع البالغ من العمر 27 عاماً.

ووفقاً نفس المصادر فإن انتقال شتي إلى الدوري الفرنسي ليس إلا مسألة وقت، مشيراً إلى أن قلب دفاع الترجي الرياضي تلقى عرضين من ناديي أوكسير وأنجيه، ويميل شتي لقبول عرض أنجيه. ويرغب الظهير الأيسر في فسخ عقده مع نادي الترجي، انسجاماً مع رغبة الأندية المهتمة بالتوقيع معه في صفقة انتقال حر. وسبق لشتي اللعب في أندية اتحاد عنابة واتحاد الشاوية وشبيبة القبائل في الجزائر، قبل انتقاله إلى الترجي الرياضي التونسي في عام 2019. ويرتبط شتي مع الترجي بعقد يمتد إلى جوان 2023، وتُقدر القيمة السوقية لبطاقته بـ550 ألف يورو، وفقا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي. وشارك الدولي الجزائري في 20 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المنافسات، سجل خلالها هدفاً، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1532 دقيقة..