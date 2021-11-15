أعلنت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية إليزي، الأحد، استلام 211 رأسا من المواشي تم جلبها من النيجر في إطار نشاط تجارة المقايضة الحدودية.

وتمت مقايضة تلك المواشي (143 رأسا من الأغنام و68 رأس أبقار) مقابل تصدير شحنة من التمور الجافة البيضاء عبر المعبر الحدودي بولاية إن قزام من قبل أحد المتعاملين الإقتصاديين المحليين المرخص لهم بممارسة هذا النوع من النشاط التجاري قصد تموين السوق المحلية باللحوم الحمراء، وفق ذات المصدر.

وقد أخضعت رؤوس المواشي المستلمة للإجراءات الجمركية اللازمة والمراقبة البيطرية وفق التنظيم الذي يحكم سير هذا النوع من التبادلات التجارية لضمان شروط الجودة والسلامة الصحية.

وتأتي هذه العملية بعد أن منحت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات في وقت سابق الترخيص لإستيراد المواشي بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في إطار تجارة المقايضة مع دولتي النيجر ومالي بعد ما كان استيرادها ممنوعا بقرار ولائي كإجراء وقائي تفاديا لإنتقال الأمراض.

للإشارة ينشط بولاية إيليزي 11 متعاملا إقتصاديا في هذا النوع من التجارة والتي تسمح لهم بتصدير 14 منتجا جزائريا على غرار التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات ومنتجات الصناعة الحرفية والتقليدية.

وتشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارقي.

يذكر أن نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي النيجر ومالي يشمل أربع ولايات فقط وهي أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف وذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.