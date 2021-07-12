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جواهر

إليسا: ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان

نادية شريف
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إليسا: ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان

دعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، السبت 10 جويلية، لرفع يد إيران عن لبنان، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت إليسا: “ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.

يذكر أن تغريدة إليسا جاءت مؤيّدة لتغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي أورد “اكتبوا على كل جدران العالم ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان”.

وحظيت تغريدة الفنانة بإعجاب المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد لها ورافض ساخر في آن معاً، كما طالب البعض من الفنانين بتغريدات مشابهة.

إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة نشرتها، الإثنين 5 جويلية، تتأسف فيها من انقراض الرجال، وتهاجم فيها أشباههم ممن وصفتهم بالجبناء.

تغريدة إليسا جاءت دعما لجرأة الإعلامية اللبنانية “ديما صادق” التي وصفت الرجال جميعا بالجبناء، وقالت بأن الوقت حان لتكون المرأة في مناصب السلطة.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: “والله يا ديما بتفشي الخلق. صار الوقت إنو المرأة تجرب حظا لأن ما بقا عنا رجال للاسف وبتحدا اي شبه رجل يطلع يوجه ويسمي الكل بدون استسناء وما يخاف أااأأااخ أخ يا بلدنا”.

من جانبها ردت ديما: “إليسا.. عن جد ما عارفة عن شو احكي. عن فنك ، او عن مواقفك الاستثنائية ولا عن انسانيتك. انت حدا كتير كتير حلو يا اليسا، ما عم اسمع الا هالناس عم تحكي عن كمية احترامهن الك بعد كل شي عم تعملي مؤخرا وانا اوّلهم. كتير حب واحترام الك”.

يذكر أن الفنانة إليسا لطالما أثارت الجدل بتصريحاتها ومواقفها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمومة والتطبيع وبعض القضايا السياسية في لبنان.

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التعليقات
4
  • غزاوي

    مجرد تساؤل. هل في الدول العربية رجال !!!؟؟؟ بدون تردد لا، وقد صدقت إليسا، وذكور اليوم أنفسهم يعلمون أنهم ليسوا رجال كأسلافهم، سواء في بيوتهم أو في الشارع أو في مناصبهم ولا سيما السياسيون منهم. الشاذ لا يذكر ولا يقاس عليه. كل شيم الرجولة والأنفة غابت، وصارت قصص من الماضي. قديما كان الرجل يُقبل رأس والديه ليرضوا عنه واليوم أصبح يقبل رأس زوجته وأولاده ليرضوا عنه. قديما كانت المسؤلية تكليف واليوم أصبحت تشريف ومكانة اجتماعية ووسيلة للنهب. قديما كان الجار ولي جاره واليوم ولاه دبره. قديما كان المعلم رسولا واليوم أصبح المعلم مخذولا. قديما كان هَمُّ الوالدين التربية الخلقية والعلمية لأولادهم واليوم اصبح همهم في الفيترينة والكوزينة.

    2
  • ب. محمد

    لو كان هناك رجال فعلا لكنتِ أنتِ في مكانكِ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون.}

    1
  • ازول

    انقرض الرجال كما انقرضت النساء وبقي أشباه النساء مثلها دون حياء ولا تربية

    3
  • ابونواس

    وهل وجدت أو أقترنت برجل أم شبه رجل...؟ صحيح غالبية الرجال في الوطن العربي تحولو الى رجالات..مثلما تحولت غالبية النساء الا ما رحم ربك..الى مسترجلات..مسترجلات في اللباس والتصرف الشاذ الذي تخجل منه حتى البهائم.....

    1

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