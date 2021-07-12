إليسا: ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان

دعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، السبت 10 جويلية، لرفع يد إيران عن لبنان، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت إليسا: “ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.

يذكر أن تغريدة إليسا جاءت مؤيّدة لتغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي أورد “اكتبوا على كل جدران العالم ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان”.

وحظيت تغريدة الفنانة بإعجاب المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد لها ورافض ساخر في آن معاً، كما طالب البعض من الفنانين بتغريدات مشابهة.

إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة نشرتها، الإثنين 5 جويلية، تتأسف فيها من انقراض الرجال، وتهاجم فيها أشباههم ممن وصفتهم بالجبناء.

تغريدة إليسا جاءت دعما لجرأة الإعلامية اللبنانية “ديما صادق” التي وصفت الرجال جميعا بالجبناء، وقالت بأن الوقت حان لتكون المرأة في مناصب السلطة.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: “والله يا ديما بتفشي الخلق. صار الوقت إنو المرأة تجرب حظا لأن ما بقا عنا رجال للاسف وبتحدا اي شبه رجل يطلع يوجه ويسمي الكل بدون استسناء وما يخاف أااأأااخ أخ يا بلدنا”.

من جانبها ردت ديما: “إليسا.. عن جد ما عارفة عن شو احكي. عن فنك ، او عن مواقفك الاستثنائية ولا عن انسانيتك. انت حدا كتير كتير حلو يا اليسا، ما عم اسمع الا هالناس عم تحكي عن كمية احترامهن الك بعد كل شي عم تعملي مؤخرا وانا اوّلهم. كتير حب واحترام الك”.

يذكر أن الفنانة إليسا لطالما أثارت الجدل بتصريحاتها ومواقفها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمومة والتطبيع وبعض القضايا السياسية في لبنان.