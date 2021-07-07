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جواهر
دعما للإعلامية ديما صادق

إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

نادية شريف
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إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة نشرتها، الإثنين، تتأسف فيها من انقراض الرجال، وتهاجم فيها أشباههم ممن وصفتهم بالجبناء.

تغريدة إليسا جاءت دعما لجرأة الإعلامية اللبنانية “ديما صادق” التي وصفت الرجال جميعا بالجبناء، وقالت بأن الوقت حان لتكون المرأة في مناصب السلطة.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: “والله يا ديما بتفشي الخلق. صار الوقت إنو المرأة تجرب حظا لأن ما بقا عنا رجال للاسف وبتحدا اي شبه رجل يطلع يوجه ويسمي الكل بدون استسناء وما يخاف أااأأااخ أخ يا بلدنا”.

من جانبها ردت ديما: “إليسا.. عن جد ما عارفة عن شو احكي. عن فنك ، او عن مواقفك الاستثنائية ولا عن انسانيتك. انت حدا كتير كتير حلو يا اليسا، ما عم اسمع الا هالناس عم تحكي عن كمية احترامهن الك بعد كل شي عم تعملي مؤخرا وانا اوّلهم. كتير حب واحترام الك”.

يذكر أن الفنانة إليسا لطالما أثارت الجدل بتصريحاتها ومواقفها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمومة والتطبيع وبعض القضايا السياسية في لبنان.

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