إليسا تحيي ليلة مليئة بالحب والرومانسية في مهرجان جرش الـ40

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، الملقبة بـ«ملكة الإحساس»، حفلاً غنائياً استثنائياً على خشبة المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان جرش، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع باقة من أشهر أغانيها التي جمعت بين الحب والحنين وذكريات الماضي.

وشهد المسرح الجنوبي حضوراً لافتاً قبل ساعات من انطلاق الحفل، إذ امتلأت مدرجاته بجمهور إليسا الذي انتظر عودتها إلى مهرجان جرش بعد غياب طويل، وسط أجواء من الحماس والترقب.

وافتتحت إليسا الأمسية على أنغام أغنية «بدي دوب»، لتقابلها هتافات الجمهور الذي حضر من أماكن مختلفة لمشاركتها هذه الليلة، قبل أن ترحب بهم قائلة: «مساء الخير، وأخيراً بعد وقت طويل رجعت أتواجد بمهرجان جرش بإدارة جديدة وتنظيم رائع».

وأضافت: «أتواجد معكم لأنه كتير اشتقتلكم، شكراً الكم وإن شاء الله بنقضي وقت حلو وهذا أهم شيء، وإن شاء الله كل سنة بنعيد هالتجربة الحلوة، بحبكم كلكم».

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها، من بينها «لو في»، و«تعبت منك»، و«كرمالك»، التي ردد الجمهور كلماتها معها وتفاعل معها بحماس كبير.

وتواصلت الأمسية مع أغنية «بتمون»، التي علت معها هتافات الجمهور، قبل أن تشاركه إليسا الغناء وسط أجواء من الفرح والحماس انعكست على ملامحها.

كما أدت مجموعة من أغانيها الرومانسية، بينها «أنا وبس» و«كرهني»، قبل أن تنقل جمهورها إلى أجواء عاطفية مع أغنية «فاكر»، لتتبعها بأغانٍ أخرى لامست وجدان الحاضرين، من بينها «سلملي عليه» و«تعا».

وكانت أغنية «أجمل إحساس» من أبرز محطات الحفل، إذ تفاعل معها الجمهور بحماس وأعادت إلى أذهانهم ذكريات الماضي، قبل أن تستكمل إليسا وصلتها بأغاني «حالة حب»، و«أواخر الشتا»، و«لو تعرفوه».

وحرصت الفنانة اللبنانية على تلبية عدد من طلبات جمهور جرش، فقدمت أغاني «عيشالك»، و«سهر الليالي»، و«شافونا تنين»، و«كل يوم في عمري»، و«أسعد وحدة»، وسط تفاعل كبير وحماس من الحاضرين.

وتابعت إليسا الحفل بأغنية «سهرنا يا ليل»، قبل أن تؤدي «لو ما تيجي»، وسط استمرار تفاعل الجمهور معها.

وعبّرت إليسا عن سعادتها بالأجواء التي رافقت الحفل وبحماس الجمهور، قائلة: «بحبكم كتير، شكراً الكم على هي الليلة الرائعة، أنتم صنعتوا يومي».

واختتمت إليسا الأمسية بأغنية «هنغني كمان وكمان»، قبل أن تودع جمهور جرش وتشكره على هذه الليلة، التي قالت إنها ستبقى في قلبها كأجمل ذكرى تجمعها بهم.

وبهذه الأمسية، عادت إليسا إلى المسرح الجنوبي في مهرجان جرش بعد غياب طويل، لتقدم حفلاً غلبت عليه أجواء الحب والرومانسية والحنين، وسط تفاعل جماهيري كبير.