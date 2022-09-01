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جواهر

إليسا تنفي التهجم على منتقدي تشييع جثمان جورج الراسي بالرقص والغناء

جواهر الشروق
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إليسا تنفي التهجم على منتقدي تشييع جثمان جورج الراسي بالرقص والغناء

نفت الفنانة اللبنانية إليسا، تهجمها على منتقدي تشييع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي بالرقص والغناء.

وكانت تقارير إخبارية قد نقلت على لسان إليسا قولها: “كل اللي انتقدوا تشييع جورج الراسي بالرقص والغناء مريضين، نحن هيك منودع اللي منحبهن، منرقص ومنبكي ومنغني، غنينالك يا جورج و هزينا نعشك وكنت عم ترقص معنا يا قلبي، حتى الميت ما خلص منكن يا مريضين !”.

وأعادت إليسا نشر تغريدة تنفي التصريح المنسوب إليها والذي وصفت فيه المنتقدين بالمرضى.

وكانت الشبكات قد ضجت بالانتقادات بعدما انتشرت مقاطع فيديو للفرقة الموسيقية التي حملت نعش الراسي الأبيض وهي ترقص به.

وفي أول تعليق لإليسا، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا”.

وأضافت :”نفسو بالسما يارب وتعازي الخاصة للصديقة نادين الراسي”.

ولقي الفنان البالغ من العمر 42 عاما مصرعه صباح السبت 27 أوت 2022؛ جراء اصطدام سيارته بحاجز اسمنتي وسط الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها.

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