إليسا في ورطة بعد حفلة الدومينيكان.. “هل تدعم المغتصب لمجرد؟”

وجدت الفنانة اللبنانية إليسا نفسها في ورطة بعد حفلها الأخير في جمهورية الدومينيكان بسبب الفنان المغربي سعد لمجرد المدان في فرنسا بتهمة الاغتصاب.

وانتقد نشطاء بحدة إليسا بعدما غنت “من أول دقيقة” التي كان قد شاركها فيها سعد لمجرد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات الخميس 23 فيفري.

وواجهت الفنانة اللبنانية، موجة غضب عارمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمت بدعم المغتصب بعد غنائها “من أول دقيقة” على المسرح مع عرض فيديو كليب العمل الذي تظهر به مع لمجرد.

وكانت إليسا كتبت على حسابها عل موقع تويتر، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “يوم المرأة هو احتفال بالتي تعطي الحياة وتحميها، بالتي تصنع المعجزات بعطائها، بالتي لا تبخل لا بعاطفة ولا بقدرة”.

واتهم البعض الفنانة بالتناقض في تصرفاتها وحديثها الدائم عن دعمها للمرأة وبين تجاهلها قضية الاغتصاب التي يواجهها لمجرد، وإصرارها على آداء الأغنية دون الاعتذار من جمهورها، فيما اعتبر آخرون تصرفها صفعة للنسويات.

وكان رواد السوشيال ميديا قد شنوا هجمة شرسة على كل الفنانين الذين تضامنوا مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه، وأعدّوا قائمة بأسماء من خذلوا المرأة على حد تعبيرهم ووقفوا في صف الجاني.

وليست هذه المرة الأولي التي تتعرض فيها إليسا لانتقادات بسبب لمجرد، إذ واجهت في ماي السابق، جدلا في صفوف جماهيرها ومحبيها بسبب صدور أغنيتهما المشتركة في وقت كان فيه لمجرد بكفالة على ذمة القضية.

ونددت أصوات كثيرة بموقف الفنانة اللبنانية معتبرة أغنيتها الأخيرة بمثابة “صفعة” في وجه الناجيات من العنف بكافة أشكاله، خاصة أنه لطالما عبرت إليسا عن دعمها لقضايا جدلية وعٌرفت بتصريحاتها الجريئة، حتى تحولت في نظر البعض إلى رمز للتمرد والشجاعة.

وطالب متابعوا الفنانة الشهيرة بحذف الأغنية بعد إدانة الفنان المغربي باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق عام 2016.

وقال مغردون إن إليسا ينبغي أن تسير على خطى المغنية الأمريكية ليدي غاغا، التي واجهت نفس الأزمة مع المغني الأميركي آر كيلي، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء.