إليك أهم نصائح طهي اللحوم لتجنب التسمم

تعد اللحوم من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الإنسان، ويمكن طهو وتحضير اللحوم الحمراء بطرق كثيرة، ولإنجاحها هناك بعض الأسرار والخطوات التي يجب الالتزام بها لضمان تحضيرها والحصول على مذاق لذيذ .

إلا أن هناك نصائح يجب اتباعها حتى لا يصيبها التسمم وكيف نعرف ذلك مسبقا وفقا موقع fentiab .com .

نصائح لتجهيز اللحم قبل الطهي

من الخطوات الهامة التي يجب القيام بها قبل الطهي هي تنظيف اللحم جيدًا تحت الماء البارد للتخلص من الشوائب والدهون الزائدة. بعد ذلك، يجب تجفيف اللحم برفق باستخدام منشفة ورقية نظيفة لضمان توزيع التوابل بشكل جيد وتحقيق نكهة متجانسة خلال عملية الطهي.

لا تنسى تقديم اللحم في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في طهيه. يفضل ترك اللحم على الأقل لمدة 30 دقيقة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، حيث يساعد ذلك في تحقيق توزيع حراري متساوٍ أثناء الطهي ويسهل عملية تحضيره.

عند تتبيل اللحم، استخدم مزيجًا من التوابل المفضلة لديك بما يتناسب مع نوع اللحم. استخدام مزيج من الملح والفلفل الأسود والبهارات العطرية كالكمون والزعتر والبابريكا لإضافة نكهة مميزة للحم يعد إحدى طرق طهي اللحم.

نصائح عند طهي اللحم

يجب ترك اللحم المجمد بدرجة حرارة الغرفة حتى يذوب، لأن اللحم الدافئ يأخذ وقتا أقل في الطبخ والنضج.

عند تقطيع اللحم لشرائح طويلة يجب تثليج اللحم قليلا لتشريحه بسهولة أكثر دون تفتيته.

طبخ اللحم مع العظام يسرع عملية نضجه لأن العظم يحبس الحرارة.

يترك اللحم المطبوخ بضع دقائق قبل تقطيعه حتى يحافظ على السوائل المغذية به.

وفقا لموقع fentiab.com

أفضل طرق لإعداد اللحم بطريقة صحية

شددت خبيرة روسية على ان طبخ اللحم بطريقة صحية هو المعيار الاهم، لمنع الشعور بالثقل في الجهاز الهضمي. فشرائح اللحم المقلية والمشوية مثلاً، ليست أفضل الاطباق التي ينصح بتناولها للحصول على البروتين الحيواني، في حين ان الكفتة المطبوخة على البخار تعد الافضل لصحة المعدة.

اللحم المفروم أفضل من اللحم الكامل

كما أفادت ذات الخبيرة أن اللحم المفروم على البخار لا يسبب ثقلا على المعدة ويمنح الراحة للجسم، كما ان مضغه لا يتطلب الكثير من الانزيمات لهضمه.

من ناحية أخرى، أشارت الخبيرة الروسية الى ان اضافة بعض الخضروات الى طبق اللحم، يزيد من فائدته الصحية. فالشخص الذي يزن 60 كيلوجراماً مثلاً، يحتاج الى 180 جرام من اللحم. وقد تبدو هذه الكمية قليلة، لكن اضافة الخضروات اليها ستجعل كمية اللحم تبدو اكبر بين 300-500 جرام.

وهي وسيلة ممتاز لإضافة الالياف الغذائية الضرورية للجسم وتحسين تركيبة الطعام. إذ ان الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة، ويسهل على المعدة والأمعاء إخراجها دون أية مشاكل.

كيف أعرف أن اللحم قد تسمم

عندما يتغير لون اللحم (يصبح رمادياً أو بنياً) أو تصدر عنه رائحة قوية

إذا لاحظت عند فتح ورق التغليف أن اللحم تنبعث منه رائحة الأمونيا أو الحامضة أو العفنة ، أو أنه لزج أو رمادي اللون ، فمن الأفضل التخلص منه. إذا تحول لون اللحوم الحمراء إلى اللون البني أو الأخضر أو ​​تحول إلى اللون الأخضر، فلا تأكلها أيضًا.

عندما تكون في شك، فإن الرائحة هي الرهان الأكثر أمانًا. ثق بأنفك، فالرائحة القوية جدًا مشكوك فيها.

حسب موقع santé magazine .fr

أعراض التسمم الغذائي المرتبط بلحم البقر ولحم الضأن

أعراضها هي آلام البطن، والغثيان، واضطرابات الشهية، والطفح الجلدي، والتعب، والصداع كما يتجلى التسمم من اللحوم الحمراء في صورة آلام في البطن مع إسهال، ثم حمى، وصعوبة في البلع، ومشاكل في العين (وذمة في الجفون على وجه الخصوص)، وآلام في العضلات .

وفقا لموقع Doctissimo .fr

التغذية والترطيب في حالة التسمم الغذائي

من المهم أن تشرب في حالة التسمم الغذائي السوائل “الصافية” (الماء، المرق، الشاي على سبيل المثال) في رشفات صغيرة ومتكررة.

بمجرد أن يصبح من الممكن لك ابتلاع شيء صلب مرة أخرى، نوصي بأن تفعل ذلك، حيث يحتاج جهازك الهضمي إلى العمل مرة أخرى للشفاء بسرعة أكبر. في حال آستمرار الأعراض تصبح زيارة الطبيب لامناص منها.

حسب موقع quare.fr