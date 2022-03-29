-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: نشرية حول أمطار غزيرة عبر أكثر من 20 ولاية
جواهر

إليك بعض النصائح لتعيشي حياة سعيدة

سمية سعادة
  • 72
  • 0
إليك بعض النصائح لتعيشي حياة سعيدة
أرشيف

تحتاج المرأة أحيانا إلى أن تتخلص من بعض العادات السيئة التي ألفتها وأحبتها من أجل أن تحقق لنفسها الراحة النفسية.

وأحيانا أيضا تحتاج إلى الالتزام ببعض القواعد والقوانين التي تساعدها على بدء حياة خالية من التوتر وعدم الرضا على النفس.

من أجل ذلك، يقدّم خبراء تنمية الذات، مجموعة كبيرة من النصائح للمرأة التي ترغب في أن تعيش حياة سعيدة، من بين هذه النصائح:

-لا تجبري نفسك على تقبّل أشخاص لا تشعرين معهم بالراحة لمجرد أنك تحاولين مراعاة مشاعرهم.

– لا تنهكي نفسك بكثرة الالتزامات والأشغال المنزلية ولا تقومي بمهمتين في وقت واحد لأنك لست امرأة خارقة.

 -لا تقارني نفسك بالأخريات في كل شئ لأنك مختلفة عنهن وعليك ، أن تقنعي  نفسك أن المقارنة تجعلك تكرهين نفسك وتقللين من شأنك.

-امنحي لنفسك الراحة والسعادة وقدمي لها هدية كلما  وفقت في إنجاز  نفسك عمل جيد.

-قللي من ساعات مشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تعيقك وتستنزف طاقتك وتحقيق أهدافك.

– “سامحي يومك” نصيحة يقدمها لك أحد كبار المتخصصين في تنمية الذات.

مقالات ذات صلة
امنحيه الثقة والأمان.. هذه مفاتيح الزوج الصامت

امنحيه الثقة والأمان.. هذه مفاتيح الزوج الصامت

جريمة تهز لبنان.. هذه تفاصيل مقتل أم وبناتها الثلاث

جريمة تهز لبنان.. هذه تفاصيل مقتل أم وبناتها الثلاث

باحثة جزائرية تعرّف بـ”الكسكسي” في الإمارات العربية

باحثة جزائرية تعرّف بـ”الكسكسي” في الإمارات العربية

بالفيديو.. مذيعة بقناة “بي بي سي” تصاب بنوبة ضحك على الهواء

بالفيديو.. مذيعة بقناة “بي بي سي” تصاب بنوبة ضحك على الهواء

بالفيديو.. بحرينية تثير ضجة بسبب منع صديقتها المحجبة من دخول مطعم

بالفيديو.. بحرينية تثير ضجة بسبب منع صديقتها المحجبة من دخول مطعم

دراسة فرنسية: 60 بالمائة من الموظفات تعرضن للتحرش اللفظي

دراسة فرنسية: 60 بالمائة من الموظفات تعرضن للتحرش اللفظي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد