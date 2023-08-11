إمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية بداية صلاة الجمعة (فيديو)

تعرض إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لوعكة صحية في بداية صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

وشعر الشيخ “ماهر المعيقلي” في المسجد الحرام، في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة بإعياء وإرهاق، مما دعاه إلى أن يقطع نهاية الخطبة ليقول: “أقم الصلاة”.

وحين الشروع بالصلاة لم يستطع إكمال الفاتحة، وعلى الفور تقدم الشيخ عبدالرحمن السديس، الذي كان في الصف وراءه ليؤم المصلين لاستكمال الصلاة.

وأصدرت رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين بيانًا جاء فيه:

خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وطمأن رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين عبدالرحمن السديس، على صحة الشيخ ماهر المعيقلي، ودعا الله سبحانه أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية.