إمام تونسي يُحال على عطلة إجبارية بسبب لفظ” انقلبتم”

تتواصل تداعيات إحالة إمام تونسي على عطلة إجبارية مدتها 10 أيام بسبب قراءته آيات من القرآن الكريم تحتوي على لفظ “انقلبتم” بحضور وزير الشؤون الدينية.

وكان الإمام محمد زين الدين الذي يؤمُّ المصلّين في محافظة نابل في شرق تونس، قد أكد أن الوزير إبراهيم الشائبي أبدى امتعاضه بعد أن تلا الآيات 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية على التوالي.

وأشار هذا الإمام في حديث لإحدى الإذاعات إلى أنّ وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي “مزح” معه عقب الصلاة حول الآية التي تضمنت لفظ “انقلبتم” و”ينقلب”.

وقال الإمام زين الدين إنّ الوزير قال له أثناء حديثهما “يا شيخ.. من الأفضل تجنب هذه الآيات”.

وكشف الإمام من جهة أخرى أنّه تفاجأ لاحقًا باتصال هاتفي من سلطات المحافظة يُخبره بأنّه في عطلة إجبارية لمدة 10 أيام إلى حين النظر في شأنه.

من جهته أكد عبد السلام العطوي كاتب عام نقابة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتمُّ التحقُّق من أسباب قيام وزير الشؤون الدينية بعزل أحد الأئمة في محافظة نابل.

وبيّن العطوي أنه “في حال ثبوت عزل الإمام.. فلن نسكت، ونحن بصدد التنسيق مع اتحاد الشغل، وسنتخذ خطوات للرد على نزيف العزل”.

وأشار كاتب عام نقابة الشؤون الدينية، في تصريح لإذاعة “آي إف أم”، إلى أنّ الأئمة في حالة ذهول مما حدث.

وأشار إلى أنّ الآية التي قرأها الإمام كانت “وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين”