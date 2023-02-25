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الجزائر

إمام مسجد بسطيف يتفاجأ بطفل يطلب منه هذا الطلب أثناء درس الجمعة

سمية سعادة
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إمام مسجد بسطيف يتفاجأ بطفل يطلب منه هذا الطلب أثناء درس الجمعة

تفاجأ إمام مسجد البدر بسطيف بطفل صغير يتقدم نحوه أثناء درس الجمعة ليوم أمس، ويطلب منه أن يدعو لوالديه المتوفيين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات فقط، طفل صغير يرتدي قميصا أزرق ويهمس في أذن الخطيب زاوي عمر الذي بدأ لتوه درس الجمعة.

وقبل أن يعود أيمن إلى مكانه، أمسكه الإمام من ذراعه وناوله الميكرفون وطلب منه أن يتحدث عن طلبه أمام الحضور.

قال الطفل الصغير إنه يريد من جموع المصلين أن يدعو لوالديه المتوفيين، والده الذي توقف قلبه، وأمه التي كانت مريضة، ومنذ ذلك الحين وهو يعيش مع أخواته.

وكشف الإمام أنه منذ أزيدمن 6 أشهر يأتيه هذا الطفل بعد أن يتفرق المصلين في صلاة الجمعة ويطلب منه أن يدعو لأبويه، وهو الأمر الذي لم يتأخر عنه، ودعا الله الله أن يجعله خير خلف لخير سلف.

وطمأن إمام البدر، الطفل أيمن أن كل المصلين المتواجدين في المسجد هم بمثابة والده، وكل النساء هن بمثابة والدته.

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