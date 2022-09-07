“إمدغاسن السينمائي” يستقبل 30 فيلما من 20 دولة.. ووعود بتمويل أفضل

تحسبا لدورته الثالثة المقرّرة من 10 إلى 14 ماي المقبل

كشف محافظ مهرجان امدغاسن السينمائي أن التظاهرة استقبلت حتى الآن 30 فيلما من 20 دولة وهذا بعد فتح باب استقبال الأعمال تحسبا للدورة الثالثة المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 ماي المقبل.

وقال عصام تعشيت إن استقبال وتسجيل الأعمال هذا العام كان بمبلغ رمزي لجميع الأفلام، باستثناء الجزائرية منها والتي تم اعتمادها مجانا، مع العلم أن المهرجان لم يستقبل لحد الساعة ولا فيلم جزائري في حين وصلت لجنة المهرجان 30 فيلما من 20 دولة منها روسيا، بريطانيا، فلسطين، الامارات، الصين، فرنسا، إيران، اليابان، تونس، العراق، سويسرا، جورجيا، إندونيسيا.

وبشأن التحضيرات الخاصة بالدورة القادمة فقد كشف محافظ المهرجان أن إدارة المهرجان بصدد التواصل مع عدد من الفنانين والوجوه السينمائية من عدة دول على غرار تركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، مصر، سوريا، تونس، وايطاليا إلى جانب ربط التواصل مع ثلاثة مهرجانات دولية-“مهرجان إفريقي ومهرجان عربي وآخر أوروبي”- للعمل على شراكات، في مختلف الصيغ الفنية، مثل الشراكة في تبادل الخبرات والتكوين، ومنح الفائز بالجائزة الكبرى في المشاركة آليا في هذه المهرجانات والعكس صحيح.

ويراهن المهرجان حسب محافظه في دورته الثالثة على جلب أسماء كبيرة بعد الوعود التي تلقاها من قبل مؤسسات وهيئات لرعاية وتمويل هذا الحدث السينمائي في باتنة منها مثل سوناطراك وسونالغاز ونفطال والخطوط الجوية الجزائرية، وأيضا شركة بلارة للحديد إضافة إلى دعم وزارة الثقافة والفنون ومؤسسات قطاع الثقافة.

وأضاف عصام تعيشيت أن امدغاسين السينمائي يعمل على تطوير أللتظاهرة وتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص من دورة إلى أخرى حيث يجتمع في الدورة الثالثة زهاء 100 شخص في فريق التنظيم من أجل تقديم الأحسن لجمهور السينما في الجزائر. منها استعراض ضخم على السجاد الأحمر يجري حاليا التفكير والتخطيط لفكرته وطريقة إنجازه.