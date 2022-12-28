-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.. هكذا علق إيلون ماسك  

الشروق أونلاين
  • 1403
  • 0
إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.. هكذا علق إيلون ماسك  
أرشيف

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة عبر تويتر حول دراسة تتحدث عن إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.

ورد إيلون ماسك على تغريدة نشرها حساب “ماسيمو”، المختص في علم الفلك والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية والفيزياء  قائلا “هذه خطوة واضحة”.

وجاء في تغريدة حساب ماسيمو “المساحة الإجمالية للألواح الشمسية اللازمة لتشغيل العالم وأوروبا وألمانيا.. هذه الخريطة مأخوذة من أطروحة نادين ماي”.

ورافق التغريدة خريطة لشمال إفريقيا موضح عليها باللون الأحمر المناطق التي توضع فيها الألواح الشمسية حسب الدراسة الألمانية والتي أخذت فيها الصحراء الجزائرية الحيز الأكبر.

وأضاف إيلون ماسك ردا أخر على التغريدة قال فيه: “حتى البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية في جزء صغير من إسبانيا ستلبي احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.

وتتحدث التغريدة عن أطروحة أكاديمية حملت عنوان “التوازن البيئي وانتقال الكهرباء الشمسية من شمال أفريقيا إلى أوروبا والتي قدّمتها “نادين ماي”، في 17 أوت 2005، بجامعة برونزويك التقنية في ألمانيا.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة فإن الجزائر تتوفر على أكبر حقل شمسي في العالم من حيث عدد ساعات سطوع الشمس في السنة، إذ تفوق 2000 ساعة في السنة، حسب إحصائية نشرتها محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CERFE)، ما يجعل من الجزائر بمثابة “العملاق النائم للطاقة الشمسية”.

مقالات ذات صلة
سفارة فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد الرئيس الراحل بن بلة

سفارة فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد الرئيس الراحل بن بلة

بعد تكريم الرئيس تبون.. الإئتلاف العالمي لنصرة فلسطين يشيد بإعلان الجزائر

بعد تكريم الرئيس تبون.. الإئتلاف العالمي لنصرة فلسطين يشيد بإعلان الجزائر

الجزائريون خامسا.. هذه قائمة العرب الأكثر حصولا على التأشيرة الأمريكية  

الجزائريون خامسا.. هذه قائمة العرب الأكثر حصولا على التأشيرة الأمريكية  

“صفحات من تاريخ المدية”

“صفحات من تاريخ المدية”

دراسة دولية: هذه نسبة المهاجرين إلى الجزائر خلال الـ 30 سنة الماضية

دراسة دولية: هذه نسبة المهاجرين إلى الجزائر خلال الـ 30 سنة الماضية

ميدفيديف يتنبأ بانهيار عدة دول غربية عام 2023 وماسك يرد

ميدفيديف يتنبأ بانهيار عدة دول غربية عام 2023 وماسك يرد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد