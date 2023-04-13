إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتصنيع الطائرات المسيّرة

إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتطوير نماذج الطائرات المسيّرة، حسب ما أكده وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الخميس.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على افتتاح يوم دراسي حول الطائرات المسيّرة بعنوان “الطائرات المسيرة تطبيقات وآفاق”، بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

وقال وليد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن للجزائر “إمكانات كبيرة في مجال الطائرات المسيّرة”. مشيرا إلى تمكّن العديد من الشباب المبتكر والمؤسسات الناشئة من إنجاز نماذج أولية لهذا النوع من الطائرات.

وتابع الوزير يقول:”للطائرات المسيّرة مستقبل واعد في مختلف المجالات، من الفلاحة ومكافحة الكوارث الطبيعية والمناجم إلى الدفاع. مضيفا:”وهذا يستدعي مجهودات واهتماما أكبر، من أجل المرور من مستوى البحث والتطوير إلى الإنتاج والتسويق”.

من جانبه، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه سيشرع في الأسابيع المقبلة في إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة، التي تشمل تطوير الطائرات المسيّرة.

و عبّر الوزير بداري بالمناسبة، عن إعجابه بـ”الابتكارات الباهرة” التي طوّرها الطلبة والباحثون المشاركون في اليوم الدراسي. مؤكدا أن مصالحه ستعمل على “بعث شراكات اقتصادية بين مراكز البحث في الأنظمة المستقلة، والجهات المموّلة لمشاريع تطوير الطائرات المسيّرة”.