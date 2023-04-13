-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتصنيع الطائرات المسيّرة

الشروق أونلاين
  • 121
  • 0
إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتصنيع الطائرات المسيّرة
أرشيف
طائرة مسيّرة

إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتطوير نماذج الطائرات المسيّرة، حسب ما أكده وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الخميس.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على افتتاح يوم دراسي حول الطائرات المسيّرة بعنوان “الطائرات المسيرة تطبيقات وآفاق”، بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

وقال وليد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن للجزائر “إمكانات كبيرة في مجال الطائرات المسيّرة”. مشيرا إلى تمكّن العديد من الشباب المبتكر والمؤسسات الناشئة من إنجاز نماذج أولية لهذا النوع من الطائرات.

وتابع الوزير يقول:”للطائرات المسيّرة مستقبل واعد في مختلف المجالات، من الفلاحة ومكافحة الكوارث الطبيعية والمناجم إلى الدفاع. مضيفا:”وهذا يستدعي مجهودات واهتماما أكبر، من أجل المرور من مستوى البحث والتطوير إلى الإنتاج والتسويق”.

من جانبه، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه سيشرع في الأسابيع المقبلة في إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة، التي تشمل تطوير الطائرات المسيّرة.

و عبّر الوزير بداري بالمناسبة، عن إعجابه بـ”الابتكارات الباهرة” التي طوّرها الطلبة والباحثون المشاركون في اليوم الدراسي. مؤكدا أن مصالحه ستعمل على “بعث شراكات اقتصادية بين مراكز البحث في الأنظمة المستقلة، والجهات المموّلة لمشاريع تطوير الطائرات المسيّرة”.

مقالات ذات صلة
أرقام حول صادرات الجزائر من النسيج والجلود

أرقام حول صادرات الجزائر من النسيج والجلود

خبير اقتصادي: الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية

خبير اقتصادي: الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية

زيتوني: إعادة النظر في منصة “ألجكس” الخاصة بالمستوردين

زيتوني: إعادة النظر في منصة “ألجكس” الخاصة بالمستوردين

4 ماركات عالمية للألبسة ستبدأ الإنتاج في الجزائر الشهر الجاري

4 ماركات عالمية للألبسة ستبدأ الإنتاج في الجزائر الشهر الجاري

بالأرقام.. هذه خسائر إسبانيا من أزمتها مع الجزائر

بالأرقام.. هذه خسائر إسبانيا من أزمتها مع الجزائر

جيجل: 200 مليون دولار صادرات الحديد ومشتقاته خلال 3 أشهر

جيجل: 200 مليون دولار صادرات الحديد ومشتقاته خلال 3 أشهر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد