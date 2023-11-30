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رياضة

إناث “الخضر” يضعن قدما في البطولة الإفريقية

الشروق الرياضي
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إناث “الخضر” يضعن قدما في البطولة الإفريقية
ح.م

قطع المنتخب الوطني الجزائري النّسوي مساء الخميس، شوطا مُعتبرا نحو بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 لِهذه الفئة.

وفازت إناث “الخضر” بِنتيجة ثقيلة (5-1) على نظرائهن من البورندي، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات “الكان” النّسوي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم تحكيم من الكاميرون.

وسجّل المنتخب الوطني النّسوي أهدافه بِواسطة كلّ من: المهاجمة إيناس بوطالب في الدقائق الـ 32 والـ 42 والـ 67، ومتوسّطة الميدان لينة بوساحة في الدقيقة الـ 65، والمدافعة إيمان شبل في الدقيقة الـ 80.

وتلقّت شباك إناث “الخضر” هدفا بورنديا في الدقيقة الـ 29.

وتخوض لاعبات النّاخب الوطني فريد بن ستيتي مواجهة الإيّاب بِالملعب ذاته، الإثنين المقبل على الساعة الخامسة مساءً.

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