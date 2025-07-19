إناث “الخضر” يُودّعن البطولة الإفريقية بِشرف

خرج المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم مساء السبت بِشرف، من سباق البطولة الإفريقية 2025 لِهذه الفئة.

وخسرت إناث “الخضر” أمام منافستهن من غانا بِواقع ركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء مباراة ربع النهائي بِالتعادل السلبي، في الوقتَين الأصلي والممدّد.

وأدارت هذه المواجهة حكمة الساحة ألين أوموتوني من رواندا، في بطولة قارّية احتضنتها بلاد مراكش.

ومع ذلك، حقّقت لاعبات المدرب الوطني الجزائري فريد بن ستيتي إنجازا، بِدليل أن المشاركات الخمس السابقة في البطولة الإفريقية، لم يتجاوز فيها الحضور عتبة دور المجموعات.