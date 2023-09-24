إنتاج أدوية السرطان بالجزائر قبل نهاية 2023

رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية:

كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الدكتور رضا بلقاسمي، أنه سيتم الشروع في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال بلقاسمي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، أن “هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري، بقدرات إنتاجية كبيرة”.

كما أضاف أن “وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وخلال خرجاته الميدانية، كان دائما يسلّط الضوء على ضرورة تسليم هذه المشاريع قبل نهاية هذه السنة الجارية، التي ستسمح بتلبية حاجيات السوق الوطنية”.

وأشار أيضا إلى أن “البعض من هذه المشاريع تملك إمكانيات التصدير، خاصة إلى السوق الإفريقية”.

في سياق متصل، أفاد بلقاسمي أنه “بحلول 2024، سيتم القضاء، بنسبة كبيرة، على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان”.

كما أردف أن “هذه المشاريع ستسمح بالاستغناء عن برامج الاستيراد بدون المساس بالوفرة، وعدم إحداث توترات حول توفير هذه الأدوية”.

في المقابل، أشار ضيف الصباح إلى أن “هناك تحسّن في توفر الأدوية بعد جائحة “كوفيد 19″ بفضل المجهودات التي قامت بها الوزارة مع المتعاملين الصيدلانيين من أجل ضبط السوق ورفع الطاقات الإنتاجية، من أجل ضمان السيادة الصحية”.

من جانب آخر، كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، أن “وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اتخذت جملة من الإجراءات، بخصوص مواد التخدير الموجّهة لجراحة الأسنان والتي تهدف للقضاء على الاضطرابات التي عرفتها هذه المادة في السوق”.

كما أشار إلى أنه “تم توزيع 4 ملايين جرعة، وهو ما سيحل الاضطراب المسجل نهائيا في هذا الإطار قبل نهاية الشهر الجاري”.

وفي الأخير، أوضح بلقاسمي أن “رقمنة القطاع أيضا ستمكّن من التحكم وتنظيم سوق الصناعة الصيدلانية في الجزائر، من خلال ضبط، وبطريقة دقيقة، ما هو منتج محليا وما هو مستورد”.