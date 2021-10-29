إنتاج أوبك+: الجزائر تعارض زيادة فوق 400 ألف برميل شهر ديسمبر

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنّ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤهم خارج المنظمة، أوما يعرف بمجموعة “أوبك+”، لا يجب أن يتجاوز، شهر ديسمبر المقبل، سقف الزيادة الشهرية المتفق عليها والمحددة بـ 400 ألف برميل يوميًا.

وقال عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، “وضع سوق النفط يشير إلى أنّ زيادة الإنتاج في دول أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا”.

وتابع عرقاب: “أوبك+ قامت بعمل ممتاز في دعم استقرار سوق النفط لصالح الجميع”، مضيفًا: “يتعين عليها أن تستمر في التصرف بشكل استباقي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المخاطر والشكوك لا تزال مرتفعة”.