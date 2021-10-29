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اقتصاد

إنتاج أوبك+: الجزائر تعارض زيادة فوق 400 ألف برميل شهر ديسمبر

الشروق أونلاين
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إنتاج أوبك+: الجزائر تعارض زيادة فوق 400 ألف برميل شهر ديسمبر

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنّ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤهم خارج المنظمة، أوما يعرف بمجموعة “أوبك+”، لا يجب أن يتجاوز، شهر ديسمبر المقبل، سقف الزيادة الشهرية المتفق عليها والمحددة بـ 400 ألف برميل يوميًا.

وقال عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، “وضع سوق النفط يشير إلى أنّ زيادة الإنتاج في دول أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا”.

وتابع عرقاب: “أوبك+ قامت بعمل ممتاز في دعم استقرار سوق النفط لصالح الجميع”، مضيفًا: “يتعين عليها أن تستمر في التصرف بشكل استباقي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المخاطر والشكوك لا تزال مرتفعة”.

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التعليقات
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  • خالد بن الوليد

    المشكلة الكبري والمصيبة العظمي والكارثة فيما يخص انتاج البترول هي دول الخليج العربي حليفة امريكا واسرائيل كالسعودية والامارات العربية والكوت وقطر وسلطنة عمان والبحرين فهذه الدول هي سبب انهيار اسعار النفط بالعالم . دول الخليج العربي تمتثل لتعاليم البيت الابيض ولا تخرج عنها اطلاقا في انتاج النفط هبوطا او ارتفاعا خوفا وجبنا من امريكا ( ملوك الخليج العربي هو تحت سيطرة امريكا واسرائيل وهي من تحمي عروشهم وملكهم وكراسيهم من الزوال ).

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