إنتاج أوبك يقفز 3.3 ملايين برميل يوميًا في جوان 2026

مع استئناف الإمدادات الخليجية

ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 3.3 ملايين برميل يوميًا خلال جوان 2026، ليصل إلى 19.43 مليون برميل يوميًا، مع استئناف دول الخليج الإمدادات التي توقفت خلال الحرب مع إيران وما صاحبها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز.

وأظهر المسح أن إنتاج المنظمة، التي تضم 11 عضوًا بعد انسحاب الإمارات اعتبارًا من أول ماي 2026، تعافى من أدنى مستوى شهري له منذ أكثر من عقدين، والذي سُجل في ماي الماضي، عندما هبط الإنتاج إلى مستويات تقل بكثير عن تلك المسجلة خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.

وسجلت الكويت أكبر زيادة في الإنتاج خلال جوان، تلتها إيران، بعدما أنهت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية، وهو ما سمح باستعادة جزء من الإنتاج الذي كان قد تراجع خلال الفترة السابقة.

كما ارتفع إنتاج كل من السعودية والعراق، بحسب مصادر شاركت في الاستطلاع، في حين زادت نيجيريا وليبيا إنتاجهما أيضًا، رغم أن شحناتهما لم تتأثر بالحرب الإيرانية.

وأشار المسح إلى أن سبعة أعضاء في تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، كانوا قد اتفقوا على زيادة الإنتاج خلال جوان، إلا أن الحرب مع إيران حالت دون تنفيذ هذه الزيادة في موعدها.

واستند استطلاع رويترز إلى بيانات تدفقات النفط الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، وبيانات شركات متخصصة في تتبع الشحنات، من بينها “كبلر”، إضافة إلى معلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك ومستشارين في القطاع.