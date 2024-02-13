إنتاج الجزائر للنفط ينخفض بـ46 ألف برميل يوميا شهر جانفي

انخفض إنتاج الجزائر للنفط بـ46 ألف برميل يوميا شهر جانفي الماضي، نتيجة خفض طوعي للإنتاج منذ ثلاثة أشهر.

وحسب ما نشرته منصة “الطاقة” المختصة، فهذا التراجع يأتي نتيجة خفض طوعي جديد بدءا من شهر جانفي إلى شهر مارس.

وحسب ذات المصدر، فقد انخفض إنتاج النفط في الجزائر في ديسمبر، ونوفمبر مع تطبيق البلاد خفضًا طوعيًا معلنًا منذ شهر ماي 2023، بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ومُدِّدَ لنهاية 2024.

أوضح التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، الصادر اليوم الثلاثاء 13 فيفري، والذي تناولته “الطاقة” في تقريرها، أن إنتاج النفط في الجزائر انخفض إلى 911 ألف برميل يوميًا خلال جانفي 2024، مقابل 958 ألف برميل يوميًا في ديسمبر.

وبدأت البلاد خلال شهر جانفي الماضي خفضا طوعيا جديدًا بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس 2024.

وبذلك ومن المفترض، تقول المنصة المختصة، أنه من المفترض أن يصبح إنتاج الجزائر من النفط 908 آلاف برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.