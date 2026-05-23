إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع إلى 29 مليار متر مكعب

في الربع الأول من 2026

أظهرت بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي إلى 29 مليار متر مكعب خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 27.86 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 1.14 مليار متر مكعب.

وبحسب البيانات، سجل إنتاج الجزائر من الغاز خلال شهر مارس وحده 9.66 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 11 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ 9.29 مليار متر مكعب خلال مارس من العام الماضي، بزيادة قدرها 370 مليون متر مكعب ونمو سنوي بلغ 4%.

كما ارتفع إجمالي استهلاك الغاز في الجزائر خلال مارس إلى 5 مليارات متر مكعب، مقابل 4.59 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، فيما استحوذ قطاع توليد الكهرباء والتدفئة على 1.72 مليار متر مكعب، مع استمرار اعتماد القطاع على الغاز بنسبة تصل إلى 99%.

وأوضحت البيانات أن شهر جانفي سجل أعلى مستوى إنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بواقع 10.437 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 9.75 مليار متر مكعب في جانفي 2025، بزيادة بلغت 690 مليون متر مكعب ونسبة نمو وصلت إلى 7%.

أما إنتاج فيفري فقد بلغ 8.946 مليار متر مكعب، مقابل 8.82 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرت بـ 120 مليون متر مكعب.

وفي جانب الصادرات، استقرت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال مارس عند 4.33 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 4.39 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت صادرات الغاز عبر الأنابيب الحصة الأكبر من الإجمالي بـ 3.15 مليار متر مكعب، مرتفعة من 2.86 مليار متر مكعب خلال مارس 2025، بينما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 1.178 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 1.52 مليار متر مكعب قبل عام.

وعلى أساس فصلي، انخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال الربع الأول من 2026 إلى 2.04 مليون طن، بما يعادل 2.77 مليار متر مكعب.

واستحوذت تركيا على صدارة مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال الربع الأول بواردات بلغت 1.02 مليون طن، تلتها فرنسا بـ 610 آلاف طن، ثم المملكة المتحدة بـ 140 ألف طن، وإيطاليا بـ 130 ألف طن، وإسبانيا بـ 74 ألف طن، وكرواتيا بـ 72 ألف طن.