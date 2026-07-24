إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 6% في ماي.. والصادرات تنمو بأكثر من 11%

كشفت منصة أبحاث الطاقة أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي واصل ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي خلال ماي 2026، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 6.2%، بزيادة بلغت 484 مليون متر مكعب، ليصل إلى 8.342 مليار متر مكعب، مقابل 7.858 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضحت المنصة أن متوسط إنتاج الغاز الجزائري بلغ نحو 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال ماي، مقارنة مع 8.95 مليار قدم مكعبة يوميًا في الشهر المقابل من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% ليصل إلى 45.841 مليار متر مكعب، مقابل 43.605 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب بيانات منصة أبحاث الطاقة، تباين إنتاج الغاز الطبيعي على أساس شهري، إذ سجل 10.437 مليار متر مكعب في جانفي، و8.946 مليار متر مكعب في فيفري، و9.669 مليار متر مكعب في مارس، و8.447 مليار متر مكعب في أفريل، قبل أن يبلغ 8.342 مليار متر مكعب في ماي. كما أشارت إلى أن إنتاج جانفي يمثل أعلى مستوى منذ مارس 2023، عندما بلغ الإنتاج مستوى قياسيًا عند 13.177 مليار متر مكعب.

وفي جانب الطلب المحلي، أفادت وحدة أبحاث الطاقة بأن استهلاك الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 1.1% خلال ماي إلى 3.526 مليار متر مكعب، مقارنة مع 3.486 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجعت المنصة هذه الزيادة إلى ارتفاع استهلاك محطات توليد الكهرباء إلى 1.737 مليار متر مكعب، مقابل 1.606 مليار متر مكعب قبل عام، في ظل استمرار اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 99% من مزيج إنتاج الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ذكرت المنصة أن إجمالي صادرات الجزائر من الغاز، عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ارتفع بنسبة 11.4% خلال ماي إلى 4.528 مليار متر مكعب، مقابل 4.064 مليار متر مكعب في ماي 2025.

وأضافت أن صادرات الغاز عبر الأنابيب استحوذت على الحصة الأكبر، بعدما ارتفعت إلى 3.209 مليار متر مكعب، مقارنة مع 2.866 مليار متر مكعب قبل عام، فيما زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 1.320 مليار متر مكعب، مقابل 1.198 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، أظهر أحدث تقارير منصة أبحاث الطاقة تراجع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.5% إلى 4.47 مليون طن، بما يعادل نحو 6.1 مليار متر مكعب، مقارنة مع 4.78 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، رغم ارتفاع الصادرات خلال الربع الثاني إلى 2.43 مليون طن.

ووفق التقرير، استحوذت خمس دول على أكثر من 90% من صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تصدرتها تركيا بواردات بلغت 1.55 مليون طن، تلتها فرنسا بـ 1.31 مليون طن، ثم إيطاليا بـ 0.52 مليون طن، والمملكة المتحدة بـ0.35 مليون طن، وإسبانيا بـ0.30 مليون طن.

كما أشارت منصة أبحاث الطاقة إلى أن نمو الإنتاج يأتي بالتزامن مع تحركات الجزائر لتعزيز صادراتها إلى أوروبا، لافتة إلى أن مصادر مطلعة كشفت للمنصة عن موافقة مبدئية على زيادة صادرات الغاز إلى إسبانيا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مطلع عام 2027، مع إعطاء الأولوية للإمدادات عبر خط أنابيب “ميدغاز”، الذي تجري بشأنه مفاوضات لرفع طاقته الاستيعابية من 28 إلى نحو 32 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب زيادة محدودة في أسعار التوريد.