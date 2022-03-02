إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم شهر أفريل

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بأن إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم خلال أفريل القادم، بزيادة قدرها 10 آلاف برميل عن شهر مارس.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الوزاري الـ 26 للبلدان الأعضاء في أوبك وغير أوبك (أوبك+)، الذي شارك فيه عبر تقنية التحاضر المرئي عند بعد،أن “انتاج الجزائر من النفط سيصل الى مليون و الفي برميل في اليوم خلال شهر أفريل القادم “.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار أوبك+ المتخذ في اجتماعها الوزاري الـ 26 و الذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/يوم في أفريل المقبل.

وبهذا الشأن، قال عرقاب أن “الدول الموقعة على إعلان التعاون أوبك و خارج أوبك قررت مواصلة الزيادة الإجمالية للإنتاج بـ بضخ 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق خلال شهر أفريل المقبل”.

وفي نفس اليوم، سبق الاجتماع الوزاري الـ 26 لدول أوبك و خارج أوبك، الذي شارك فيه عرقاب عبر تقنية التناظر عن بعد، أشغال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك و خارج أوبك.

وخصص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك و خارج أوبك لدراسة وضع سوق النفط العالمية ومؤشرات تطوره على المدى القصير وكذلك تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول أوبك+ لشهر جانفي 2022.

وحسب عرقاب، بلغ مستوى الامتثال الإجمالي 129 بالمائة في جانفي الماضي.

وقال عرقاب بأن وزراء الطاقة في دول أوبك+ قرروا، من جانب آخر،الاجتماع مرة أخرى في 31 مارس الجاري.