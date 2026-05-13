إنتاج الجزائر من النفط يبلغ أعلى مستوى منذ 3 سنوات

خلال أفريل 2026

سجل إنتاج النفط الخام في الجزائر خلال شهر أفريل 2026 ارتفاعاً ليبلغ 982 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 9 آلاف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وبحسب بيانات الرصد التاريخي لوحدة أبحاث الطاقة، فإن هذا المستوى هو الأعلى منذ أفريل 2023، حين بلغ الإنتاج 1.01 مليون برميل يومياً.

كما تجاوز الإنتاج الجزائري سقفها المستهدف البالغ 977 ألف برميل يومياً خلال أفريل، ضمن خطة الدول السبع في تحالف أوبك+ لإنهاء التخفيضات الطوعية تدريجياً، في سياق تراجع إنتاج عدد من دول الخليج.

وأشارت المعطيات إلى أن التحالف، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، قرر تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية بدءاً من أفريل الماضي، مع استمرار الزيادات المقررة خلال ماي 2026 بمعدل 206 آلاف برميل يومياً، ثم 188 ألف برميل يومياً خلال جوان 2026، وذلك قبل انسحاب الإمارات العربية المتحدة من أوبك.

وفي التفاصيل الشهرية، أوضحت بيانات أوبك الصادرة اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، أن إنتاج الجزائر بلغ 982 ألف برميل يومياً خلال أفريل، مقابل 973 ألف برميل يومياً في مارس.

(الصفحة رقم 53 من التقرير الشهري لمنظمة أوبك)

وسبق للجزائر، إلى جانب دول الخفض الطوعي في أوبك+، أن أنهت المرحلة الأولى من التخلص من التخفيضات الطوعية في سبتمبر 2025، والتي شملت عودة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق.

كما نفذت المرحلة الثانية في أكتوبر 2025 بزيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً، قبل أن يتم تعليقها مؤقتاً خلال الربع الأول من 2026 بهدف الحفاظ على توازن السوق، ثم استئناف مسار تقليص التخفيضات بوتيرة أسرع لاحقاً.

وبحسب التوقعات الأخيرة للتحالف، يُرتقب أن يرتفع إنتاج الجزائر إلى 983 ألف برميل يومياً في ماي، ثم إلى 989 ألف برميل يومياً في جوان المقبل.

وعلى مستوى الإنتاج الإجمالي، تراجع إنتاج تحالف أوبك+ في أفريل 2026 إلى 33.190 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ34.929 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

كما انخفض إنتاج دول أوبك (قبل انسحاب الإمارات) إلى 18.983 مليون برميل يومياً، مقابل 20.71 مليون برميل يومياً في مارس 2026.

وسجلت السعودية، العضو البارز في التحالف، تراجعاً في إنتاجها إلى 6.768 مليون برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج الكويت إلى 600 ألف برميل يومياً، وتراجع إنتاج العراق إلى 1.389 مليون برميل يومياً.