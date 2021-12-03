إنتاج الجزائر من النفط يلامس المليون برميل يوميا

بموافقة الاجتماع الوزاري لدول "اوبك"

ستبلغ حصة إنتاج الجزائر من النفط 972 ألف برميل في اليوم خلال جانفي 2022، وذلك بعد خطة التعديل التي تم تحديدها

الخميس، في إطار الاجتماع الوزاري الـ23 لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح البيان أن الاجتماع الوزاري الـ23 لدول أوبك والدول خارج اوبك، الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وافق على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر جانفي المقبل، حيث يعتبر هذا القرار “إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمجموعة أوبك+”.

وبالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى إنتاجها 972 ألف برميل في اليوم خلال شهر جانفي 2022، بزيادة عشرة آلاف برميل يوميا مقارنة مع شهر ديسمبر الحالي، حسب البيان.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يبقى الاجتماع الحالي، مفتوحا لرصد تطور الوضعية الوبائية ومراقبة السوق عن كثب وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر، يضيف نفس المصدر.

كما تقرر أيضا عقد الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة، التي تضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، في الرابع من جانفي المقبل.

وقد سبق الاجتماع الوزاري لمجموعة اوبك +، الاجتماع الـ35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي خصص لتقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أكتوبر 2021 الذي بلغ 116%.

للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها الموقعة على إعلان التعاون.