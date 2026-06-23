إنتاج الغاز الجزائري يرتفع إلى 8.45 مليار متر مكعب

خلال أفريل 2026

سجل إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة 7.1 بالمائة خلال شهر أفريل 2026، ليبلغ 8.447 مليار متر مكعب، بزيادة تفوق 560 مليون متر مكعب مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما ارتفعت الصادرات إلى 3.937 مليار متر مكعب، مدعومة بزيادة تدفقات الغاز عبر الأنابيب.

وأظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن الإنتاج الجزائري ارتفع من 7.885 مليار متر مكعب في أفريل 2025 إلى 8.447 مليار متر مكعب في أفريل 2026، بما يعادل متوسط 9.9 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل 9.3 مليار قدم مكعبة يومياً قبل عام.

كما ارتفع الاستهلاك المحلي للغاز بنسبة 11.2 بالمائة ليصل إلى 4.242 مليار متر مكعب خلال أفريل الماضي، مقارنة بـ 3.816 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من السنة الماضية. واستحوذ قطاع إنتاج الكهرباء على 1.68 مليار متر مكعب من إجمالي الاستهلاك، مقابل 1.61 مليار متر مكعب قبل عام، في ظل اعتماد الجزائر على الغاز لتغطية نحو 99 بالمائة من مزيج توليد الكهرباء.

وعلى أساس تراكمي، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 نحو 37.499 مليار متر مكعب، بزيادة 5 بالمائة مقارنة بـ 35.747 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتوزع الإنتاج الشهري منذ بداية السنة على 10.437 مليار متر مكعب في جانفي، و8.946 مليار متر مكعب في فيفري، و9.669 مليار متر مكعب في مارس، و8.447 مليار متر مكعب في أفريل.

وفي مجال التصدير، ارتفعت صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز بنسبة 3.6 بالمائة خلال أفريل 2026 لتصل إلى 3.937 مليار متر مكعب، مقابل 3.8 مليار متر مكعب في أفريل من العام الماضي.

وشكل الغاز المنقول عبر الأنابيب الجزء الأكبر من الصادرات بواقع 3.074 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 2.779 مليار متر مكعب قبل عام، بينما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 864 مليون متر مكعب مقابل 1.02 مليار متر مكعب في أفريل 2025.

وتواصل الجزائر جهودها لرفع إنتاجها من الغاز وتعزيز صادراتها عبر تطوير موارد جديدة، حيث تنتظر نتائج الجولة الثانية من تراخيص استكشاف النفط والغاز التي تشمل سبع مناطق، بعد منح خمس مربعات استكشافية لشركات عالمية خلال العام الماضي. وتستهدف هذه المشاريع تطوير موارد تقدر بنحو 700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل من النفط.

كما أظهرت أحدث البيانات تسجيل صادرات الغاز الطبيعي المسال مستوى بلغ 1.03 مليون طن، ما يعادل 1.4 مليار متر مكعب خلال ماي 2026، وهو أعلى مستوى للصادرات في سبعة أشهر.