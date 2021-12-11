إنتاج اللحوم الحمراء.. وزير الفلاحة يقرر

أكد وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ميدانية لصالح المربين والمتعاملين لرفع بعض العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج اللحوم الحمراء.

وأوضح بيان للوزراة الفلاحة أن الوزير ناقش خلال اجتماع له مع أعضاء من المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، عدة مواضيع تخص تنظيم الشعبة وإنتاج اللحوم الحمراء.

وذكر الوزير بأهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي وضرورة استغلال “القدرات الكبيرة” التي تتوفر عليها الجزائر لدعم الوفرة في السوق.

واستمع إلى انشغالات المهنيين خاصة تلك المتعلقة بنقص الأعلاف وغلاء أسعارها، واحتكار المضاربين، وتنظيم المهنيين”، إضافة إلى رفع بعض العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج اللحوم الحمراء.

كما ناقش هني، مع ممثلي المهنيين بعض الحلول المقترحة للعراقيل المطروحة من قبلهم، مؤكدا انه “سيتم دراستها بكل جدية وستتخذ إجراءات ميدانية لصالح المربين والمتعاملين”.