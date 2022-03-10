وزير الطاقة الإماراتي يكذّب سفير بلاده في واشنطن: لا زيادة في إنتاج النفط خارج أوبك+

نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وجود أيّ خطة لبلاده لزيادة إنتاجها من النفط بشكل منفرد خارج اتفاق “أوبك +”. مفنّدا بذلك ما جاء في تصريح سابق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

وكان سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، قد صرّح الأربعاء بأنّ بلاده “ستشجع منظمة أوبك على زيادة الإمدادات”.

وقال العتيبة :”نحن نفضل زيادة الإنتاج. وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى”. وأضاف:”لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا. وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي”.

بالمقابل، وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات الخميس. فقد أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي “التزام دولة الإمارات باتفاق “أوبك + “. وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري”.

وقال المزروعي :”تؤمن الإمارات بالقيمة التي تقدّمها “أوبك +” لسوق النفط العالمي. حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق “أوبك +” في ظل دعم الامارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق”.

تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، أعقبها هبوط في سعر النفط الأمريكي بنسبة 12 بالمئة، إلى أقل من 109 دولارات للبرميل.

كما تراجع سعر برنت بنسبة 13 بالمئة إلى 111 دولارًا للبرميل. في أكبر انخفاض يحدث في يوم واحد منذ ما يقارب العامين. حسب ما ذكرته “سي إن إن”.

وفي تعليقه على تصريح العتيبة. دعا عضو مجلس الشورى الإماراتي السابق فهد بن جمعة، إلى محاسبة السفير على ما اعتبره “تجاوزا منه لصلاحياته”.