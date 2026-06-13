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اقتصاد
بلغ 982 ألف برميل يوميًا خلال ماي 2026

إنتاج النفط الجزائري عند أعلى مستوى منذ 3 سنوات

محمد فاسي
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إنتاج النفط الجزائري عند أعلى مستوى منذ 3 سنوات
الشروق أونلاين
إنتاج الجزائر من النفط (تعبيرية)

ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام إلى 982 ألف برميل يوميًا خلال ماي 2026، بزيادة قدرها ألف برميل يوميًا مقارنة بأفريل، ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع توقعات بارتفاعه إلى 989 ألف برميل يوميًا في جوان ثم 995 ألف برميل يوميًا خلال جويلية المقبل وفق خطة تحالف أوبك+.

وأظهرت بيانات منظمة أوبك أن إنتاج الجزائر خلال ماي جاء قريبًا من السقف المستهدف المحدد عند 983 ألف برميل يوميًا، بفارق ألف برميل فقط، ضمن برنامج الرفع التدريجي للإنتاج الذي تنفذه الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية.

(الصفحة رقم 56 من التقرير الشهري لسوق النفط -جوان 2026-)

ويأتي هذا التطور بعد نجاح الدول المشاركة في استعادة نحو 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية بحلول سبتمبر 2025. كما قررت هذه الدول تسريع وتيرة زيادة الإنتاج بدءًا من أفريل الماضي، حيث تم رفع سقف الإنتاج الجماعي بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا خلال ماي، مع اعتماد زيادة إضافية قدرها 188 ألف برميل يوميًا خلال شهري جوان وجويلية 2026.

وعلى مستوى التحالف، تراجع إجمالي إنتاج أوبك+ إلى 33.13 مليون برميل يوميًا خلال ماي مقابل 33.31 مليون برميل يوميًا في أفريل، أي بانخفاض قدره 180 ألف برميل يوميًا. كما انخفض إنتاج دول منظمة أوبك بمقدار 177 ألف برميل يوميًا ليستقر عند 18.829 مليون برميل يوميًا.

وفي قائمة أكبر التغيرات بين الدول المنتجة، سجلت السعودية أكبر زيادة شهرية في الإنتاج بواقع 157 ألف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى 6.91 مليون برميل يوميًا، بينما سجلت إيران أكبر تراجع بخسارة 546 ألف برميل يوميًا، لينخفض إنتاجها من 2.87 مليون إلى 2.33 مليون برميل يوميًا.

ويعد مستوى 982 ألف برميل يوميًا المسجل في ماي الأعلى للجزائر منذ أفريل 2023، عندما بلغ الإنتاج 1.01 مليون برميل يوميًا، ما يعكس استمرار تعافي الإنتاج الوطني في إطار التعديلات التي يشهدها اتفاق أوبك+.

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