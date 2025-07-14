إنتاج جزائري للمادة الأولية للأدوية المضادة للسرطان قريبا

وضع حجر أساس مشروع إنجاز أول وحدة في إفريقيا

وضع وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الاثنين بمنطقة النشاطات الصناعية بمدينة سطيف، حجر أساس مشروع إنجاز وحدة لإنتاج المادة الأولية لصناعة الأدوية المضادة للسرطان، تابعة للمجمع العمومي “صيدال” بطاقة إنتاجية تقدّر بـ5 آلاف كلغ في السنة.

وأكد قويدري، خلال ندوة صحفية عقدها بالمناسبة، بأن “دائرته الوزارية تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والإستراتيجية التي وضعها من أجل تحقيق الأمن الصحي وتشجيع صناعة المستلزمات الطبية على وجه الخصوص والأدوية لاسيما منها المبتكرة”، لافتا إلى أن “حوالي 80 بالمائة من الأدوية في الجزائر تنتج محليا مما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد”.

وأبرز بأن “تجسيد هذه الوحدة، التي خصّص لها غلاف مالي يقدّر بـ5ر2 مليار دج والتي تتربع على مساحة 6ر6813 متر مربع وتعد الأولى في إفريقيا، ستشرع في إنتاج 15 منتجا مبتكرا فور دخولها حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2026″.

وذكر الوزير، في نفس السياق، بأن “إنتاج المادة الأولية المستعملة في صناعة مختلف الأدوية سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد”، مشيرا إلى دخول مصنع إنتاج المواد الأولية لصناعة دواء “الباراسيتامول” في باتنة حيز الخدمة مطلع نوفمبر المقبل، إلى جانب مصنع إنتاج المواد الأولية لصناعة المضادات الحيوية بالمدية وهو المشروع الذي يتواجد في مرحلة الاستلام.

وأضاف قويدري بأن “الجزائر ستتجه مستقبلا نحو تصدير الأدوية لاسيما وأنها تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال، حيث تضم 213 مصنع من بين 640 مصنع لإنتاج الأدوية بإفريقيا وهو ما يستدعي التوجه نحو التصدير وولوج الأسواق الخارجية في المجال”.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية، قد زار قبل ذلك كلا من المؤسسة الصيدلانية لإنتاج الأدوية “فارما إنفست” ببلدية العلمة بشرق سطيف والمؤسسة الصيدلانية لإنتاج الأدوية بأشكالها الصلبة “مخبر سالم” بذات البلدية حيث طاف بمختلف مرافقهما وتلقى شروحات مفصّلة حول عملية إنتاج الأدوية وجهود الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر كقطب صيدلاني واعد.