إنتاج صيدلاني: عون يزور مصنع مخابر “سانوفي”  

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأربعاء، بزيارة إلى مصنع مخابر “سانوفي” بسيدي عبد الله، للوقوف على مدى تقدم عملية تكثيف الإنتاج.

وأفاد بيان للوزارة، أن عون كان عون مرفوقا، خلال الزيارة، بسفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي, والمديرة الدولية لمخابر “سانوفي”، كريستال سغبيني.

واستمع الوزير إلى عرض بخصوص زيادة نسبة توطين الإنتاج لبلوغ 80 بالمائة في 2023، مبرزا أن “زيارته إلى المصنع تأتي للوقوف على مدى تطبيق التعليمات المسداة من طرفه، خلال العام الماضي, بخصوص تكثيف الإنتاج”.

وبالمناسبة، أكد عون أن “المصنع أصبح مفخرة للجزائر بقدرته على إنتاج العديد من أصناف الأدوية التي تساهم في تحقيق الأمن الصحي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مرة”.

وفي الأخير، شدد عون على أنه “سيواصل زيارته لمختلف الوحدات التابعة للمصنع لإعطاء التوجيهات اللازمة, في إطار تجسيد استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة, والرامية إلى الذهاب لصناعة المواد الأولية وتغطية السوق الوطنية بالأدوية المحلية وتحقيق الاكتفاء, إضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد”.