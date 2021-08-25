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اقتصاد
الجزائرية القطرية للصلب

إنتاج 100 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يوميا

حسان حويشة
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إنتاج 100 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يوميا
أرشيف

أعلنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، بلوغ إنتاج 100 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يوميا، بمصنعها الواقع بالميلية ولاية جيجل.

وأفادت الشركة الجزائرية القطرية للصلب في بيان الأربعاء، أنها واصلت بذل مجهودات مضاعفة لإمداد مختلف مستشفيات الوطن بمادة الأوكسجين، حيث سجلت وحدة فصل الغازات بمركب بلارة (الميلية)، ارتفاعا قياسيا في إنتاج الأوكسجين بلغ 100 ألف لتر يوميا، موجهة لتزويد جميع مستشفيات الجهة الشرقية للبلاد، وتمت العملية بفضل كوادر من الشركة.

ولفت البيان إلى أن وصول وحدة فصل الغازات إلى انتاج 100 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يوميا، جاء بعد أيام قليلة من تمكن كوادر الشركة من رفع إنتاج الوحدة من الأوكسجين إلى 80 ألف لتر يوميا، علما أن الطاقة الإنتاجية القصوى لوحدة فصل الغازات التي دخلت حيز الخدمة حديثا لم تكن تتعدى 40 ألف لتر يوميا، لكن كفاءات المركب استطاعت تجاوز ذلك ليتضاعف حجم الإنتاج ويتحقق بذلك الاكتفاء من مادة الأوكسجين في جميع مستشفيات الولايات الشرقية.

وأشار البيان إلى أن عملية إمداد مستشفيات الوطن بمادة الأوكسجين من طرف الشركة الجزائرية القطرية للصلب انطلقت بتاريخ 11 جويلية 2021، لم تنقطع إلى يومنا هذا، حيث بلغ حجم إنتاج الأوكسجين إلى اليوم 2 مليون و711 ألف و961 لتر.

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