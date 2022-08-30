إنتاج 70 ألف لوحة رقمية لفائدة التلاميذ

تتكفل بها مؤسسة الصناعات الإلكترونية "إيني"

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني” بسيدي بلعباس، أن الشركة شرعت في تصنيع 70 ألف لوحة إلكترونية، بهدف تزويد 13 مركز تموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية كمرحلة أولى، على أن توزع على تلاميذ الابتدائي تدريجيا مع الدخول المدرسي المقبل، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية.

وأكد المدير العام للمؤسسة، عباس مكامن، في تصريح لـ”الشروق” أن إنتاج اللوحات الرقمية شرع فيه بتاريخ 13 أوت المنصرم، بطاقة إنتاج تقدر حاليا بحوالي 1400 لوحة يوميا، بتجنيد 120 عامل مشكلين لخطي إنتاج، مضيفا أن التوزيع سيمس 13 مركز تموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية بـ70 ألف لوحة كمرحلة أولى، إضافة إلى 609 مخزن لشحن البطاريات، لتكون متوفرة تزامنا والدخول المدرسي 2022-2023 المرتقب بتاريخ 21 سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه تم تزويد مركز سيدي بلعباس كأول مركز بـ3333 لوحة رقمية و111 عربة شحن، وهي الدفعة الأولى التي تكون قد خصصت لـ24 مؤسسة تربوية، بينما تبقى طاقة الإنتاج المرتقبة تقدر بـ700 ألف لوحة رقمية سنويا.

وكشف المسؤول أن من خصائص اللوحة الحالية حملها لجميع كتب الأقسام الثالثة والرابعة والخامسة من الطور الابتدائي، ما سيسمح بالتخفيف من وزن المحفظة المدرسية تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية، موضحا أنه من خصائص اللوحة الرقمية كذلك تزويدها بنظام تأمين يجعلها ذات استعمال خاص بكل تلميذ، بينما تبقى قابلة للتطوير في حال تطلب الأمر ذلك، والرفع من نسبة الإدماج المحلي، كتطوير التطبيقات والتصنيع المحلي.

وصرح أن الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، أهلتها لتكون جاهزة لمواكبة المشروع الحالي، يقول المتحدث الذي أكد أن المؤسسة تبقى على أتم الاستعداد للرفع من إنتاجها مستقبلا.