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رياضة

إنتر ميامي يتخلص من حارس مرماه بسبب تصريحاته حول ميسي

عمر سلامي
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إنتر ميامي يتخلص من حارس مرماه بسبب تصريحاته حول ميسي
أرشيف
ليونيل ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي فسخ التعاقد مع حارس مرمى الفريق، الهولندي نيك مارسمان، بعد أسابيع من انتقاداته لصفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن النادي الأميركي فسخ عقد حارس المرمى مارسمان، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، دون أن يكشف عن الأسباب.

وربط بعض المتابعين قرار التخلي عن حارس المرمى بتصريحاته المثيرة للجدل قبل أسابيع.

وقال مارسمان قبل أسابيع: “برأيي الشخصي، هذا النادي ليس جاهز للتعاقد مع ميسي، لدينا ملعب مؤقت، حتى إن الجماهير تستطيع بسهولة الدخول لأرض الملعب، حيث لا توجد بوابات”.

وأضاف: “نحن نغادر الملعب دون أي حراسة. “لا أتصور أن النادي جاهز للاعب مثل ميسي”.

وقرّر مالك النادي بالشراكة، النجم الإنجليزي السابق دايفد بيكام، استخدام بند في القوانين الأميركية، يسمح بشراء عقد لاعب في الفريق من أجل التخلص منه، وهو ما حصل مع مارسمان.

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