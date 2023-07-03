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رياضة

إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي

عمر سلامي
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إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي
أرشيف
ليونيل ميسي

كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية: “ميسي سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.

وأضاف: “ميسي ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة “آبل تي في” “APPLE TV ” ومبيعات قمصان أديداس”.

وعن التعاقد مع ميسي، قال ماس أنه دخل في مفاوضات طويلة مع خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، امتدت لثلاث سنوات من أجل إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى فريقه.

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