إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي

كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية: “ميسي سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.

وأضاف: “ميسي ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة “آبل تي في” “APPLE TV ” ومبيعات قمصان أديداس”.

أحد ملاك إنتر ميامي يكشف راتب ميسي:

◀️ ليو سيتقاضى بين 50 إلى 60 مليون دولار كدخل سنوي وعندما يتقاعد ستكون له حصة في النادي pic.twitter.com/fq2C8ixsiY — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) July 2, 2023

وعن التعاقد مع ميسي، قال ماس أنه دخل في مفاوضات طويلة مع خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، امتدت لثلاث سنوات من أجل إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى فريقه.