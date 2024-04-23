إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه (فيديو)

توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بفوزه في “ديربي الغضب” على ميلان بـ 2-1، في ختام منافسات المرحلة الـ33.

وسجل هدفي إنتر، فرانتشيسكو أتشيربي د18، والفرنسي ماركوس تورام في د49، ولميلان فيكايو توموري في د80.

ودخل بن ناصر بديلا خلال هذه المباراة في د68، مكان عدلي.

ولم يخسر إنتر منذ مطلع العام الحالي سوى مرة واحدة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 في ثمن نهائي دوري الابطال، مقابل 16 فوزا وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الخسارة خارج معقله هذا الموسم في 16 مباراة، 14 فوزا مقابل تعادلين.