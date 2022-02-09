إنتر ميلان يخطط لخطف بن ناصر من الميلان

لتعويض رحيل بعض لاعبيه

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن متصدر البطولة الإيطالية انتير ميلان يخطط في سرية لخطف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من غريمه التقليدي وملاحقه المباشر في ترتيب البطولة أسي ميلان.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة الأنتر وضعت بن ناصر على رأس قائمة اللاعبين الذين ترغب في استقدامهم الصائفة القادمة، وهذا لتعويض بعض الأسماء التي من المقرر أن تغادر النادي.

وكتب الصحفي الإيطالي أرموندو أرينيليو يقول في تقريره بأن خطط إنتر ميلان للموسم المقبل تتضمن التعاقد مع اسماعيل بن ناصر، معترفا في نفس الوقت بصعوبة مهمة إدارة الإنتر لإقناع نظيرتها في الميلان لتحقيق هذه الأمنية وهذا بسبب الحساسية الموجودة بين الناديين، إلى جانب مكانة بن ناصر لدى “الروسونيري”. الذين لا يريدون التفريط فيه.

وأوضح ذات المصدر، بأن رغبة الأنتر في ضم النجم الجزائري تأتي لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل الثنائي، التشيلي أرتورو فيدال، والأورغوياني ماتياس فيشينو، والمقرر نهاية الموسم الجاري.

إلى ذلك يتوقع نفس المصدر أن تقترح إدارة الأنترعلى نظيرتها في الميلان إدخال اللاعب الإيطالي روبرتو غاليارديني ضمن صفقة بن ناصر المحتملة.

وفي مقابل مخططات الأنتر، تؤكد عديد المصادر الإعلامية الإيطالية استحالة تنازل الميلان على خدمات الدولي الجزائري، في وقت تسعى جاهدة لتمديد عقده لموسمين إضافيين، حيث تبقى بعض التفاصيل الصغيرة لغلق ملف اللاعب نهائيا.

في ذات الشأن، يتضمن العقد الجديد الذي اقترحه المدير الرياضي للميلان ، باولو مالديني، على اسماعيل بن ناصر إمضاء عقد جديد يمتد إلى غاية 2026، بالإضافة إلى مضاعفة راتبه السنوي الحالي لحدود 4 ملايين يورو.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إعلامية إيطالية بأن بن ناصر مرتاح في الميلان ولا يرغب في تغيير الأجواء حاليا، كما يكون قد اقتنع بالعرض الذي قدمته له إدارة النادي سيما في شطره المالي.

إلى ذلك، رشحت ذات المصادر بقاء نجم الخضر مع الميلان خاصة مع المعطيات الجديدة التي سيعرفها النادي الموسم القادم برحيل الإيفواري فرانك كيسييه والإيطالي ساندرو تونالي، وهو ما سيعزز مكانة بن ناصر في النادي.